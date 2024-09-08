Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня

Вересень пропонує багато якісних серіальних новинок. Яким Білл Ґейтс бачить майбутнє? Звідки взялося це загадкове тіло на пляжі? Чи вдасться рабину побудувати стосунки з нерелігійною жінкою? Як розвивалася мода в 1990-х? Про все це розповідає наша добірка осінніх серіалів.

«Кульгаві коні», 4-й сезон

Коли: 04.09

Де дивитися: Apple TV

Серіал «Кульгаві коні» став справжнім хітом на Apple TV та здобув дев'ять номінацій на Emmy Award. Його третій сезон отримав позитивні відгуки критиків і змусив глядачів ще більше закохатися у світ шпигунських пригод і його головного героя, якого зіграв Ґері Олдман.

Сюжет детективного трилера зосереджується на відділі MI–5I–5, куди відправляють співробітників-невдах — тих, хто не виправдав надій керівництва. На них ще не поставили хрест, але вже відправили подалі, у брудну конторку на задвірках Лондона. Їх називають кульгавими конями, адже дні слави для них давно минули, і вони лише сподіваються, що колись знову стануть успішними. Керівником кульгавим коням дістався колись перспективний і здібний агент розвідки Джексон Лемб, який поступово перетворився на скандаліста та п’яницю. Майже кожен співробітник плекає надію на раптові зміни, щоб отримати доступ до серйозної роботи.

Серіал продовжили на 5-й сезон.

«Чудова пара»

Коли: 05.09

Де дивитися: Netflix

Серіал із зірковим складом, що має всі шанси стати новим хітом. Ніколь Кідман, Дакота Фаннінґ, Лієв Шрайбер дарують нам радість стильного детективу.

Амелія Сакс виходить заміж за чоловіка з однієї з найбагатших родин країни. Грір Гаррісон Вінбері (Ніколь Кідман), мати нареченого, відома письменниця, не шкодує грошей на весілля. Але коли на пляжі з’являється мертве тіло, шампанське вже не смакує. Таємниці виринають на поверхню, починається розслідування, що ніби відтворює одну з книжок Грір. Зрештою, під підозрою опиняються всі.

«Як померти на самоті»

Коли: 13.09

Де дивитися: Hulu

Нова американська комедія розповідає про кохання й прийняття себе.

Мел — чорношкіра працівниця аеропорту Кеннеді, яка ніколи не кохала й розучилася мріяти. Здається, ніщо не проб’ється крізь її цинізм. Аж раптом випадок ледь не вбиває її. Близкість смерті змінює жінку та підштовхує до подорожі, яка навчить її кохати й жити наповну.

«Що далі? Майбутнє з Біллом Гейтсом»

Коли: 18.09

Де дивитися: Netflix

Через п’ять років після виходу документального серіалу «Усередині мозку Білла: Розшифровка Білла Гейтса» Netflix знову вирішив дослідити постать технологічної ікони, але під іншим кутом. Цього разу в п’яти серіях нам обіцяють показати Гейтса, який заглиблюється в перспективи й ризики штучного інтелекту, а паралельно розповісти про повсюдну проблему дезінформації та складність визначення правди в епоху соціальних мереж; масштаби кліматичної кризи й потенціал передових технологій для її розв'язання; несправедливість нерівності доходів і можливості подолання бідності; а також про те, як наука й інновації ведуть до лікування смертельних хвороб.

Лауреат премії «Оскар» Морган Невілл став виконавчим продюсером цього серіалу.

«In Vogue: The 90s»

Коли: 13.09

Де дивитися: Hulu

Цей серіал розповідає історію модної індустрії 1990-х років очима редакторів Vogue Геміша Боулза, Едварда Еннінфула, Тонна Гудмена й Анни Вінтур.

В основі лежить однойменна серія подкастів Vogue, що вийшла в ефір 2020 року. Він досліджував тенденції епохи 90-х і простежував злет її найбільших зірок. Зокрема, народження культу супермоделі, поширення гранжу, непереборний гламур Gucci Тома Форда, зіткнення хіп-хопу й моди, швидкоплинну природу стилю червоних доріжок і злет лондонських зірок — Джона Гальяно й Александра Макквіна.

«Пенелопа»

Коли: 24.09

Де дивитися: Netflix

Що буде, якщо підлітка полишить шумне місто й житиме поруч з природою? Головній героїні шістнадцять, і вона не відчуває себе комфортно в сучасному суспільстві. Її тягне до природи й тихого життя. Тож вона їде в дику місцевість, подалі від цивілізації.

Прем’єра пілотного випуску «Пенелопи» відбулася на кінофестивалі «Санденс» у 2024 році, і вже 24 вересня восьмисерійний серіал почнуть транслювати на Netflix.

«Ніхто цього не хоче»

Коли: 26.09

Де дивитися: Netflix

Якщо ви любите відпочивати під романтичні комедії, зверніть увагу на цю новинку.

Молода Джоанн веде подкаст і пише книжку про свої побачення. Вона брутально чесна, провокативна й зовсім нерелігійна. Одного разу на вечірці друзів зустрічає Ноя — чарівного рабина. Він застряг у своїй рутині і звик шукати найбезпечніші рішення. Ця зустріч переверне його життєві плани, принесе нові проблеми, але водночас і несподіване кохання, пристрасті й нове розуміння самого себе. Чи справді дві протилежності притягуються?

«La Maison»

Коли: 20.09

Де дивитися: Apple TV

Ще один закулісний погляд на світ моди. Він розповідає про дві впливові сім’ї, які змагаються за домінування в жорстокому світі французької haute couture. 10-серійний серіал дебютує на світовому телебаченні двома епізодами в п’ятницю, 20 вересня, на Apple TV+, після чого буде виходити по серії щоп’ятниці до 15 листопада.