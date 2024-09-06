8-й Київський тиждень критики оголосив дві ретроспективні програми з України та Америки

Восьмий Київський тиждень критики, що відбудеться з 17 до 23 жовтня 2024 року у кінотеатрі «Жовтень», представив дві ретро секції.

Міжнародна ретроспектива цього року зосереджена на США: вона зібрала американські фільми часу розквіту інді-культури та має назву «Дивніше за рай».

«Ця програма присвячена незалежній сцені кіно США 70–90-х років. У цей період оформлюється саме поняття інді-фільму як окремої естетики й способу продукції. Саме тоді кіно, створене за лаштунками великих голлівудських студій, стає частиною загального культурного й економічного ландшафту країни», — розповідають куратори.

Фото: Київський тиждень критики

Фільми з програми Американського Ретро:

Повнометражний дебют автора трилогії «Оушен» Стівена Содерберґа «Секс, брехня та відео» до 35-річчя фільму.

Один із найкращих фільмів за версією журналів Empire, Variety, Entertainment Weekly та газети The Guardian – «Приголомшені та збентежені» Річарда Лінклейтера.

«Лак для волосся» Джона Вотерза – мюзикл від автора «Плаксія» про підлітку Трейсі, яка несподівано стає зіркою популярного телешоу та має пройти через продюсерів-расистів та жорстоку конкуренцію.

Музична coming-of-age-драма «На друзки» С’юзан Зайдельман розповідає про амбітну та безцеремонну Рен, яка прагне слави у світі панк-року, але її єдиний талант — це вміння створювати проблеми.

Один із найкращих фільмів володаря двох премій «Оскар» за версією журналів Empire, Variety, Entertainment Weekly та газет The New York Times і The Guardian, «Роби як треба» Спайка Лі, також відзначає 35-річчя.

«Шоу жахів Рокі Горора» Джина Шармана, непристойна чорна комедія, розповідає про двох закоханих, які потрапляють у зловісний замок на шляху до свого друга. Тут пара зустрічає таємничого науковця, який показує своє останнє творіння.

Українська ретроспектива вже втретє в історії фестивалю створена у партнерстві з Довженко-Центром.

«Українське кіно часто асоціюють з кіно поетичним. Ця традиція, що почалася з Олександра Довженка і продовжилася в кінематографі 1960-1970-х цілою хвилею Українського поетичного кіно, виходила за межі наративів і естетичних засобів реалізму. Однією з передумов такого виходу став нерозривний зв'язок українського кіно з багатими традиціями фантастичної (у широкому сенсі) української класичної літератури та фольклору. Ця програма пропонує розширити подібні зв'язки, вийшовши за канон Українського поетичного кіно й продемонструвати послідовний інтерес українського кінематографа до інших літературних традицій: модерної фантастичної літератури (Юрій Смолич), химерної прози (Володимир Дрозд, Валерій Шевчук) і світової літератури модернізму (Франц Кафка)», — коментують куратор(-к)и фестивалю.

Фото: Київський тиждень критики

До програми Українського Ретро увійшли:

Чорно-білий фільм Суламіф Цибульник «Карантин» розповідає про замкнене коло. Лікар в науково-дослідній лабораторії створюють вакцину проти небезпечної інфекції та випадково заражаються цим вірусом.

Горор Миколи Рашеєва «Оберіг» знятий за творами Володимира Дрозда та розповідає про двох братів із поліського села, які перебралися до Києва у пошуках кращої долі. Один із них відразу опиняється у вирі життя, інший — на його узбіччі. Після загадкової смерті першого з них, його справу продовжує інший.

За мотивами повісті письменника-шістдесятника Валерія Шевчука «Петро Утеклий» – «Чудо в краю забуття» Наталі Мотузко (1991) розповідає про вбивство двох братів-близнюків, яких мешканці села вважають однією людиною.

За мотивами роману представника «наших 20-х» Юрія Смолича «Господарство доктора Гальванеску» – «Градус чорного Місяця» Наталії Кіракозової – це історія молодої журналістки Юлії, доньки відомого вченого, яка намагається розкрити таємницю зникнення знаменитого доктора-трансплантолога Гематоса, роботами якого захоплювався її батько.

Дебютний фільм Сергія Рахманіна , одного з найбільш самобутніх режисерів, які працювали в 1990-х на Одеській кіностудії. «Людина К» (1992) – це вільна екранізація щоденникових записів Франца Кафки.

Створений за мотивами творів Франца Кафки псевдодокументальний репортаж із вигаданого світу «Співачка Жозефіна й мишачий народ» Сергія Маслобойщикова покажуть у 30-й ювілей фільму. Він розповідає про справжнього кумира мешканців чернівецького театру — співачку Жозефіну, яка поділяє тривоги своєї спільноти, проте весь час вимагає особливої уваги до своєї персони.

Програма 8-го Київського тижня критики складатиметься з кількох секцій: окрім ретроспективних програм «Химерний час» та «Дивніше за рай» на фестивалі покажуть міжнародну програму з гітами головних світових кінофестивалів та програму «Фокус» (добірка нових картин з України та іншої фокусної країни, сформована селективною комісією кінокритиків обох країн).

Про Київський тиждень критики: