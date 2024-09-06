8-й Київський тиждень критики оголосив дві ретроспективні програми з України та Америки

Восьмий Київський тиждень критики, що відбудеться з 17 до 23 жовтня 2024 року у кінотеатрі «Жовтень», представив дві ретро секції.
Міжнародна ретроспектива цього року зосереджена на США: вона зібрала американські фільми часу розквіту інді-культури та має назву «Дивніше за рай».
«Ця програма присвячена незалежній сцені кіно США 70–90-х років. У цей період оформлюється саме поняття інді-фільму як окремої естетики й способу продукції. Саме тоді кіно, створене за лаштунками великих голлівудських студій, стає частиною загального культурного й економічного ландшафту країни», — розповідають куратори.
Фільми з програми Американського Ретро:
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Повнометражний дебют автора трилогії «Оушен» Стівена Содерберґа «Секс, брехня та відео» до 35-річчя фільму.
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Один із найкращих фільмів за версією журналів Empire, Variety, Entertainment Weekly та газети The Guardian – «Приголомшені та збентежені» Річарда Лінклейтера.
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«Лак для волосся» Джона Вотерза – мюзикл від автора «Плаксія» про підлітку Трейсі, яка несподівано стає зіркою популярного телешоу та має пройти через продюсерів-расистів та жорстоку конкуренцію.
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Музична coming-of-age-драма «На друзки» С’юзан Зайдельман розповідає про амбітну та безцеремонну Рен, яка прагне слави у світі панк-року, але її єдиний талант — це вміння створювати проблеми.
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Один із найкращих фільмів володаря двох премій «Оскар» за версією журналів Empire, Variety, Entertainment Weekly та газет The New York Times і The Guardian, «Роби як треба» Спайка Лі, також відзначає 35-річчя.
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«Шоу жахів Рокі Горора» Джина Шармана, непристойна чорна комедія, розповідає про двох закоханих, які потрапляють у зловісний замок на шляху до свого друга. Тут пара зустрічає таємничого науковця, який показує своє останнє творіння.
Українська ретроспектива вже втретє в історії фестивалю створена у партнерстві з Довженко-Центром.
«Українське кіно часто асоціюють з кіно поетичним. Ця традиція, що почалася з Олександра Довженка і продовжилася в кінематографі 1960-1970-х цілою хвилею Українського поетичного кіно, виходила за межі наративів і естетичних засобів реалізму. Однією з передумов такого виходу став нерозривний зв'язок українського кіно з багатими традиціями фантастичної (у широкому сенсі) української класичної літератури та фольклору. Ця програма пропонує розширити подібні зв'язки, вийшовши за канон Українського поетичного кіно й продемонструвати послідовний інтерес українського кінематографа до інших літературних традицій: модерної фантастичної літератури (Юрій Смолич), химерної прози (Володимир Дрозд, Валерій Шевчук) і світової літератури модернізму (Франц Кафка)», — коментують куратор(-к)и фестивалю.
До програми Українського Ретро увійшли:
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Чорно-білий фільм Суламіф Цибульник «Карантин» розповідає про замкнене коло. Лікар в науково-дослідній лабораторії створюють вакцину проти небезпечної інфекції та випадково заражаються цим вірусом.
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Горор Миколи Рашеєва «Оберіг» знятий за творами Володимира Дрозда та розповідає про двох братів із поліського села, які перебралися до Києва у пошуках кращої долі. Один із них відразу опиняється у вирі життя, інший — на його узбіччі. Після загадкової смерті першого з них, його справу продовжує інший.
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За мотивами повісті письменника-шістдесятника Валерія Шевчука «Петро Утеклий» – «Чудо в краю забуття» Наталі Мотузко (1991) розповідає про вбивство двох братів-близнюків, яких мешканці села вважають однією людиною.
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За мотивами роману представника «наших 20-х» Юрія Смолича «Господарство доктора Гальванеску» – «Градус чорного Місяця» Наталії Кіракозової – це історія молодої журналістки Юлії, доньки відомого вченого, яка намагається розкрити таємницю зникнення знаменитого доктора-трансплантолога Гематоса, роботами якого захоплювався її батько.
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Дебютний фільм Сергія Рахманіна, одного з найбільш самобутніх режисерів, які працювали в 1990-х на Одеській кіностудії. «Людина К» (1992) – це вільна екранізація щоденникових записів Франца Кафки.
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Створений за мотивами творів Франца Кафки псевдодокументальний репортаж із вигаданого світу «Співачка Жозефіна й мишачий народ» Сергія Маслобойщикова покажуть у 30-й ювілей фільму. Він розповідає про справжнього кумира мешканців чернівецького театру — співачку Жозефіну, яка поділяє тривоги своєї спільноти, проте весь час вимагає особливої уваги до своєї персони.
Програма 8-го Київського тижня критики складатиметься з кількох секцій: окрім ретроспективних програм «Химерний час» та «Дивніше за рай» на фестивалі покажуть міжнародну програму з гітами головних світових кінофестивалів та програму «Фокус» (добірка нових картин з України та іншої фокусної країни, сформована селективною комісією кінокритиків обох країн).
Про Київський тиждень критики:
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Київський тиждень критики — міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині.
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Фестиваль складається з чотирьох секцій: міжнародної програми, секції «Фокус: Україна — інша країна» з гітами двох країн, міжнародної ретроспективи та української ретроспективи.
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Традиційно в межах події проходить нагородження Премією «Кіноколо».
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Куратори фестивалю: співзасновниця Спілки кінокритиків України, критикиня, редакторка Дарія Бадьйор; кінознавець і режисер, керівник науково-програмного відділу Довженко-Центру Станіслав Битюцький; колумніст і автор видань LB.ua й DTF Magazine Сергій Ксаверов; кінокритикиня, лекторка курсу про кіно в «Культурному Проекті», кураторка кінозалу в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV Анна Дацюк.