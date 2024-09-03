Український фінал Дитячого Євробачення відбудеться 22 вересня

Суспільне Мовлення оголосило ведучих Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024. Серед них: українська співачка, представниця України на Дитячому Євробаченні – 2015 Анна Трінчер, офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу “Євробачення Україна” Анна Тульєва.
Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту в неділю, 22 вересня, о 18:00. Суспільне Мовлення транслюватиме фінал відбору на телеканалі та сайті Суспільне Культура, сайті junior.eurovision.ua, а також фейсбук-сторінці та ютюб-каналі Євробачення Україна.
Цьогоріч Суспільне Мовлення отримало рекордні 309 заявок на участь у Національному відборі на Дитяче Євробачення. До топ-10 учасників Нацвідбору увійшли:
- Марія Близнюк. 9 років, м. Мукачево, Закарпатська область.
- Анастасія Бєлібова. 13 років, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область.
- Ангеліна Глогусь. 12 років, м. Тернопіль.
- Анна Дойна (Anna Doyna). 14 років, м. Київ.
- Злата Іванів. 10 років, м. Одеса.
- Вероніка Коган. 11 років, Харківська область.
- Ілля Коновченко (ILKO). 12 років, родом з Харкова, тимчасово проживає у Швейцарії.
- Артем Котенко. 12 років, м. Охтирка, Сумська область.
- Софія Нерсесян. 8 років, м. Київ.
- Всеволод Скрима. 12 років, Запорізька область.
22-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал Дитячого Євробачення – 2024 відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді.