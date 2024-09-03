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Український фінал Дитячого Євробачення відбудеться 22 вересня

Загальний фінал конкурсу пройде 16 листопада в Мадриді.

Український фінал Дитячого Євробачення відбудеться 22 вересня
Фото: Суспільне Мовлення

Суспільне Мовлення оголосило ведучих Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024. Серед них: українська співачка, представниця України на Дитячому Євробаченні – 2015 Анна Трінчер, офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу “Євробачення Україна” Анна Тульєва. 

Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту в неділю, 22 вересня, о 18:00. Суспільне Мовлення транслюватиме фінал відбору на телеканалі та сайті Суспільне Культура, сайті junior.eurovision.ua, а також фейсбук-сторінці та ютюб-каналі Євробачення Україна. 

Цьогоріч Суспільне Мовлення отримало рекордні 309 заявок на участь у Національному відборі на Дитяче Євробачення. До топ-10 учасників Нацвідбору увійшли:

  • Марія Близнюк. 9 років, м. Мукачево, Закарпатська область.
  • Анастасія Бєлібова. 13 років, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область.
  • Ангеліна Глогусь. 12 років, м. Тернопіль.
  • Анна Дойна (Anna Doyna). 14 років, м. Київ.
  • Злата Іванів. 10 років, м. Одеса.
  • Вероніка Коган. 11 років, Харківська область.
  • Ілля Коновченко (ILKO). 12 років, родом з Харкова, тимчасово проживає у Швейцарії.
  • Артем Котенко. 12 років, м. Охтирка, Сумська область.
  • Софія Нерсесян. 8 років, м. Київ.
  • Всеволод Скрима. 12 років, Запорізька область.

22-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал Дитячого Євробачення – 2024 відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді.

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