Український фінал Дитячого Євробачення відбудеться 22 вересня

Суспільне Мовлення оголосило ведучих Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024. Серед них: українська співачка, представниця України на Дитячому Євробаченні – 2015 Анна Трінчер, офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу “Євробачення Україна” Анна Тульєва.

Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту в неділю, 22 вересня, о 18:00. Суспільне Мовлення транслюватиме фінал відбору на телеканалі та сайті Суспільне Культура, сайті junior.eurovision.ua, а також фейсбук-сторінці та ютюб-каналі Євробачення Україна.

Цьогоріч Суспільне Мовлення отримало рекордні 309 заявок на участь у Національному відборі на Дитяче Євробачення. До топ-10 учасників Нацвідбору увійшли:

Марія Близнюк. 9 років, м. Мукачево, Закарпатська область.

Анастасія Бєлібова. 13 років, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область.

Ангеліна Глогусь. 12 років, м. Тернопіль.

Анна Дойна (Anna Doyna). 14 років, м. Київ.

Злата Іванів. 10 років, м. Одеса.

Вероніка Коган. 11 років, Харківська область.

Ілля Коновченко (ILKO). 12 років, родом з Харкова, тимчасово проживає у Швейцарії.

Артем Котенко. 12 років, м. Охтирка, Сумська область.

Софія Нерсесян. 8 років, м. Київ.

Всеволод Скрима. 12 років, Запорізька область.

22-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал Дитячого Євробачення – 2024 відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді.