Другий KyivBookFest обрав темою вислів “Книги – це зброя”

Заявлена мета – зібрати 1,5 млн грн на програму “Військо Читає” та поповнити бібліотеки військових навчальних закладів сучасною літературою.

Другий книжковий форум KyivBookFest відбудеться 5-8 вересня. Про це повідомила пресслужба фестивалю. Цьогорічна тема фестивалю – вислів “Книги – це зброя”, заявлена мета – зібрати 1,5 млн грн на програму Спільноти Української Реформації “Військо Читає” та поповнити бібліотеки військових навчальних закладів сучасною літературою. На зібрані кошти організатори планують закупити близько 7000 книжок згідно зі списком, сформованим військовими експертами.

Фестиваль відбуватиметься у двох паралельних форматах: велика книжкова виставка-продаж з більш ніж 130 учасниками (вхід вільний) та галузевий форум, акцент якого буде на професійних панелях видавничої галузі, зустрічах читачів з авторами, видавцями, лідерами думок та книжковими блогерами (вхід за квитками та запрошеннями).

Участь у фестивалі візьмуть понад 100 видавництв та книготорговельних компаній, зокрема «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «АБУК», «ArtHuss», «ArtBooks» «Білка», «BookChef», «Vivat», «Видавництво Старого Лева», «Жорж», «Зелений Пес», «КСД», «Книголав», «Колесо Життя», «Наш Формат», «НК Богдан», «Ранок», «Фабула», «Фоліо» та інші.

Серед запрошених гостей та спікерів будуть Іларіон Павлюк, Макс Кідрук, Василь Шкляр, Володимир Вʼятрович.

Також заплановані музичні виступи від резидентів Культурного Десанту Orchestra 59 і Remez, «Братів Гадюкіних» і етно-рок гурту «Вій».

З повною програмою фестивалю можна ознайомитись за посиланням.

Фото: KyivBookFest KyivBookFest-2023

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