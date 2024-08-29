ABBA заборонили Трампу використовувати їх музику

Шведський гурт ABBA відреагував на використання їх музики кандидатом в президенти США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє SvD.

“Разом із членами гурту ABBA ми виявили, що з’явилися відеозаписи, де музика гурту ABBA використовувалася на заході Трампа, і тоді попросили, щоб таке використання було негайно знято та видалено”, - заявила звукозаписна компанія ABBA.

Зазначається, що на передвиборчій зустрічі в Міннесоті близько 8 тис. прихильників Трампа мали змогу послухати, серед іншого, ”The winner takes it all” гурту ABBA.

Раніше подібні вимоги висували Селін Діон, Брюс Спрінгстін і Ніл Янг.