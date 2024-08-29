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ABBA заборонили Трампу використовувати їх музику

Раніше Трамп використав пісню ABBA ”The winner takes it all”.

ABBA заборонили Трампу використовувати їх музику
ABBA
Фото: wikipedia.org

Шведський гурт ABBA відреагував на використання їх музики кандидатом в президенти США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє SvD.

“Разом із членами гурту ABBA ми виявили, що з’явилися відеозаписи, де музика гурту ABBA використовувалася на заході Трампа, і тоді попросили, щоб таке використання було негайно знято та видалено”, - заявила звукозаписна компанія ABBA.

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Зазначається, що на передвиборчій зустрічі в Міннесоті близько 8 тис. прихильників Трампа мали змогу послухати, серед іншого, ”The winner takes it all” гурту ABBA.

Раніше подібні вимоги висували Селін Діон, Брюс Спрінгстін і Ніл Янг. 

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