ABBA заборонили Трампу використовувати їх музику

Шведський гурт ABBA відреагував на використання їх музики кандидатом в президенти США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє SvD.
“Разом із членами гурту ABBA ми виявили, що з’явилися відеозаписи, де музика гурту ABBA використовувалася на заході Трампа, і тоді попросили, щоб таке використання було негайно знято та видалено”, - заявила звукозаписна компанія ABBA.
Зазначається, що на передвиборчій зустрічі в Міннесоті близько 8 тис. прихильників Трампа мали змогу послухати, серед іншого, ”The winner takes it all” гурту ABBA.
Раніше подібні вимоги висували Селін Діон, Брюс Спрінгстін і Ніл Янг.