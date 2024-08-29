Боррель про $50 млрд від російських активів для України: ЄС зробить все можливе, незалежно від рішень США

Європейський Союз наполягатиме на виконанні зобов'язань щодо забезпечення допомоги Україні в розмірі $50 млрд за рахунок заморожених активів російського Центробанку незалежно від рішень США.
Про це заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель, передає Bloomberg.
Наразі угода "Групи семи"про використання доходів від знерухомлених росактивів зіткнулася із затримками, оскільки Вашингтон шукає надійніших гарантій того, що ЄС зможе відновити санкційні заходи попри протидію Угорщини.
США хочуть переконатися, що план з отримання Києвом $50 млрд вдасться реалізувати, перш ніж його схвалить Конгрес.
"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну, незалежно від рішень у Вашингтоні", - заявив Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС 29 серпня.
Дипломат наголосив, що "Україні необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно їй зараз".
Крім того, Боррель також заявив, що шукає спосіб "обійти" опір Угорщини щодо виділення Україні ще 6 млрд євро, про що раніше говорили члени ЄС.
- У червні цього року "Група семи" досягла політичної угоди про надання Києву близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. Зокрема, країни G7 нададуть нашій державі позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких перебувають у Європі.
- G7 відповідно до затвердженого на червневому саміті плану щодо росактивів передбачала, що кошти надійдуть до кінця 2024 року. Тепер Україна побоюється, що будуть затримки.
- Міністрам ЄС у Брюсселі на нинішній зустрічі представлять два варіанти заморожування активів Росії на тривалий період, аби заспокоїти США.