Боррель про $50 млрд від російських активів для України: ЄС зробить все можливе, незалежно від рішень США

Вашингтон очікує на надійні гарантії від Євросоюзу щодо санкцій проти РФ попри протест Угорщини.

Європейський Союз наполягатиме на виконанні зобов'язань щодо забезпечення допомоги Україні в розмірі $50 млрд за рахунок заморожених активів російського Центробанку незалежно від рішень США.

Про це заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель, передає Bloomberg.

Наразі угода "Групи семи"про використання доходів від знерухомлених росактивів зіткнулася із затримками, оскільки Вашингтон шукає надійніших гарантій того, що ЄС зможе відновити санкційні заходи попри протидію Угорщини.

США хочуть переконатися, що план з отримання Києвом $50 млрд вдасться реалізувати, перш ніж його схвалить Конгрес.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну, незалежно від рішень у Вашингтоні", - заявив Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС 29 серпня.

Дипломат наголосив, що "Україні необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно їй зараз".

Крім того, Боррель також заявив, що шукає спосіб "обійти" опір Угорщини щодо виділення Україні ще 6 млрд євро, про що раніше говорили члени ЄС.