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Венесуелу охопили протести після звинувачень режима Мадуро в викраденні союзника опозиції

Опозиціонера та адвоката Перкінcа Рочу затримали у Каракасі.

Венесуелу охопили протести після звинувачень режима Мадуро в викраденні союзника опозиції
Венесуельський опозиціонер та авдокат Перкінс Роча
Фото: EPA/UPG

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо звинуватила режим Ніколаса Мадуро у “викраденні одного” з її ключових союзників, пише The Guardian.

Активісти кажуть, що понад 1600 людей затримали після ультрасуперечливих виборів, які відбулися 28 липня. Раніше Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Мадуро переможцем президентських перегонів. 

Зараз люди вийшли на вулиці з протестами через викрадення у вівторок адвоката Перкінса Роча. 

Медіа пише, що "його схопили на вулицях Каракаса, мабуть, таємна поліція Мадуро”, ‒ зазначає видання.

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У середу прихильники опозиції опублікували детальні підрахунки голосів, які, на думку експертів, підтверджують перемогу кандидата від опозиції Едмунда Гонсалеса. Вони намагаються тиснути тиск на Мадуро, щоб той погодився на перехід влади шляхом переговорів.

“Вони хочуть перемогти нас, відволікти нас і налякати на нас. Ми продовжуватимемо рухатися вперед заради Перкінса, усіх ув’язнених і тих, кого переслідують, а також заради всієї Венесуели”, ‒ написала Мачадо на соцплатформі X.

Фото: EPA/UPG

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