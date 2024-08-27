У Франції ліві планують протести і заявили про вихід із переговорів з Макроном

У Франції ліві партії, які не домоглися від президента Еммануеля Макрона затвердження свого прем'єр-міністра, планують мирні протести, передає Reuters.

Соціалісти і "зелені" заявили про вихід із переговорів з Макроном, аби, за їхніми словами, знайти вихід із політичного глухого кута. Натомість вони закликали своїх прихильників виходити на акції протесту.

Президент натомість оголосив про продовження переговорів із лідерами партій. Річ у тім, що ліві, центристи і ультраправі мають майже однакову кількість мандатів, але виключають можливість утворити коаліцію. Тому виникає проблема призначити главу уряду.