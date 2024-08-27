У Франції ліві планують протести і заявили про вихід із переговорів з Макроном

У Франції ліві партії, які не домоглися від президента Еммануеля Макрона затвердження свого прем'єр-міністра, планують мирні протести, передає Reuters.
Соціалісти і "зелені" заявили про вихід із переговорів з Макроном, аби, за їхніми словами, знайти вихід із політичного глухого кута. Натомість вони закликали своїх прихильників виходити на акції протесту.
Президент натомість оголосив про продовження переговорів із лідерами партій. Річ у тім, що ліві, центристи і ультраправі мають майже однакову кількість мандатів, але виключають можливість утворити коаліцію. Тому виникає проблема призначити главу уряду.
- Макрон, як відомо, відмовився призначити представницю лівих Люсі Касте на посаду прем'єра, оскільки ультраправі попередили президента, що в цьому разі " вони одразу ж ініціюють у парламенті голосування щодо недовіри.