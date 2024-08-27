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У Франції ліві планують протести і заявили про вихід із переговорів з Макроном

Президент відмовився затверджувати їхню представницю на посаду глави уряду.

У Франції ліві планують протести і заявили про вихід із переговорів з Макроном
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

У Франції ліві партії, які не домоглися від президента Еммануеля Макрона затвердження свого прем'єр-міністра, планують мирні протести, передає Reuters.

Соціалісти і "зелені" заявили про вихід із переговорів з Макроном, аби, за їхніми словами, знайти вихід із політичного глухого кута. Натомість вони закликали своїх прихильників виходити на акції протесту.

Президент натомість оголосив про продовження переговорів із лідерами партій. Річ у тім, що ліві, центристи і ультраправі мають майже однакову кількість мандатів, але виключають можливість утворити коаліцію. Тому виникає проблема призначити главу уряду. 

  • Макрон, як відомо, відмовився призначити представницю лівих Люсі Касте на посаду прем'єра, оскільки ультраправі попередили президента, що в цьому разі " вони одразу ж ініціюють у парламенті голосування щодо недовіри.
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