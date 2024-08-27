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​Камала Гарріс має більше шансів стати президентом, однак республіканці перемагають на виборах до Конгресу, - The Hill

Зараз республіканці контролюють 220 місць у палаті, тоді як демократи - 211. 

​Камала Гарріс має більше шансів стати президентом, однак республіканці перемагають на виборах до Конгресу, - The Hill
Фото: EPA/UPG

Камала Гарріс має 55-відсотковий шанс перемогти колишнього Дональда Трампа. Однак, республіканці перемагають на виборах до Конгресу

Про це свідчить аналіз прогнозу виборів Decision Desk HQ/The Hill’s.

За останній місяць шанси Гарріс різко підвищилися в опитуваннях як на національному рівні, так і в ключових хитких штатах. Шанси Джо Байдена на перемогу напередодні рішення про вихід з перегонів оцінювали у 44%. 

Шанси Гарріс покращилися після того, як вона схилила на бік два хиткі штати - Пенсільванію та Вісконсін. Вона також ліквідувала розрив у штатах “Сонячного поясу”: зараз вона відстає від Трампа приблизно на 3% в Джорджії та на 1% в Неваді, і зрівнялася з ним в Арізоні.

При цьому Республіканська партія має більше шансів, щоб повернути собі більшість у Сенаті - 67% та Палаті представників - 56%. Однак після заміни Байдена на Гарріс шанси кандидатів від Демократичної партії також зростають. 

Зараз республіканці контролюють 220 місць у палаті, тоді як демократи мають 211. DDHQ наразі прогнозує, що республіканці за підсумками цьогорічних виборів отримають щонайменше 215 місць, а демократи отримають 210, доля решти місць невизначена.

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