Нарендра Моді обговорив з Байденом “ситуацію в Україні”

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом, повідомив у соцмережі Х сам Моді.
“У нас відбувся детальний обмін думками з різних регіональних і глобальних питань, у тому числі щодо ситуації в Україні” - йдеться у повідомленні.
Моді запевнив, що Індія повністю підтримує швидке відновлення миру та стабільності.
Також Моді та Байден обговорили ситуацію в Бангладеш. Співрозмовники наголосили на необхідності швидкого відновлення нормального життя та забезпечення безпеки меншин, особливо індуїстів, у Бангладеш.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Індії Наренду Моді провести Саміт миру в його країні.
- Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і готова зробити активний внесок для досягнення миру в Україні.