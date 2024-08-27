Нарендра Моді обговорив з Байденом “ситуацію в Україні”

Розмова Моді і Байдена відбулась після візиту голови уряду Індії до Києва.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом, повідомив у соцмережі Х сам Моді.

“У нас відбувся детальний обмін думками з різних регіональних і глобальних питань, у тому числі щодо ситуації в Україні” - йдеться у повідомленні.

Моді запевнив, що Індія повністю підтримує швидке відновлення миру та стабільності.

Також Моді та Байден обговорили ситуацію в Бангладеш. Співрозмовники наголосили на необхідності швидкого відновлення нормального життя та забезпечення безпеки меншин, особливо індуїстів, у Бангладеш.