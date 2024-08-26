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Російський суд заочно засудив до шести років колонії експосла України в Казахстані

Врублевського визнали винним у збудженні ненависті та ворожнечі за національними та мовними ознакам.

Російський суд заочно засудив до шести років колонії експосла України в Казахстані
Петро Врублевський (ліворуч) в МЗС Казахстану
Фото: МЗС Республіки Казахстан

Басманний суд у Москві заочно засудив до шести років колонії експосла України в Казахстані Петра Врублевського.

Про це повідомляє російська служба “Радіо свобода”.

Зазначається, що російський суд визнав Врублевського винним у збудженні ненависті та ворожнечі за національними та мовними ознаками. 

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21 серпня 2022 Врублевський дав інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову. На запитання блогера про ставлення українців до росіян після початку війни посол відповів: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям". 

Через цей вислів, який широко розійшовся у соцмережах, МЗС Росії та Казахстану висловили протест українському дипломатичному відомству. 

Згодом Врублевський вибачився за свої слова, але у жовтні 2022 року його повноваження посла у Казахстані було припинено.

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