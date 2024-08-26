Російський суд заочно засудив до шести років колонії експосла України в Казахстані

Врублевського визнали винним у збудженні ненависті та ворожнечі за національними та мовними ознакам.

Басманний суд у Москві заочно засудив до шести років колонії експосла України в Казахстані Петра Врублевського.

Про це повідомляє російська служба “Радіо свобода”.

Зазначається, що російський суд визнав Врублевського винним у збудженні ненависті та ворожнечі за національними та мовними ознаками.

21 серпня 2022 Врублевський дав інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову. На запитання блогера про ставлення українців до росіян після початку війни посол відповів: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

Через цей вислів, який широко розійшовся у соцмережах, МЗС Росії та Казахстану висловили протест українському дипломатичному відомству.

Згодом Врублевський вибачився за свої слова, але у жовтні 2022 року його повноваження посла у Казахстані було припинено.