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МЗС Казахстану викликало українського посла та висловило протест за його висловлювання про росіян

"Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям", - сказав очільник дипломатичного представництва у Казахстані у нещодавньому інтерв'ю.

МЗС Казахстану викликало українського посла та висловило протест за його висловлювання про росіян
Фото: МЗС Республіки Казахстан

У Міністерстві закордонних справ Казахстану відбулася зустріч заступника міністра Ермухамбета Конуспаева та посла України Петра Врублевського, на якій українському дипломату було висловлено протест через його висловлювання про росіян.

Про це повідомляє сайт МЗС Казахстану.

"Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову український посол висловився, що "чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".

Петро Врублевський очолив дипломатичне представництво України в Казахстані у вересні 2020. До цього він працював радником-посланником, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі.

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