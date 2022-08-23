Технологія анексії. Підготовка окупантів до «референдуму»

На тимчасово окупованих РФ територіях України триває системна підготовка до псевдореферендуму . Незважаючи на заяви російських ЗМІ, аналітики «Східної правозахисної групи» та «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» фіксують безліч політичних процесів на тимчасово окупованих РФ територіях України, пов'язаних із підготовкою до проведення т.зв. «референдумів». В кожному регіоні швидкість даних політичних процесів та й сам підхід до організації «референдумів» різний, це пов'язано з наявністю адміністративної бази окупантів. Наприклад, в окупованій РФ частинах Луганської та Донецької областей процеси організації «референдумів» проходять оперативніше та злагоджено, ніж в окупованих РФ частинах територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей. В принципі, технологія організації «референдумів» практично однакова, Кремлю необхідно показати масовий характер заклику місцевого населення до возз'єднання з РФ і вже на основі цього призову проводити якісь дії та обґрунтовувати надалі перед міжнародним співтовариством свої окупаційні дії. Але факт залишається фактом, що всі «заклики» місцевого населення сфабриковані та проходять через примус.

Фото: EPA/UPG

На окупованій Луганщині спостерігаються найактивніші дії окупантів. Політтехнологи РФ створили громадську організацію «З росією назавжди» та запустили агітаційну кампанію, яка полягає в тому, що агітатори цієї організації у кепках та футболках з назвою організації «З росією назавжди» ходять населеними пунктами Луганщини та роздають спецвипуск газети «Республіка», який повністю присвячений питанням проведення «референдуму». Ця кампанія є класичною у будь-якій виборчій кампанії і називається «від дверей до дверей». Також на Луганщині політтехнологи РФ залучили до кампанії «референдуму» організації «Федерації профспілок» НВФ «ЛНР», які проводять збори з трудовими колективами підприємств, на яких протокольно закріплюють вимогу трудових колективів про проведення «референдумів» та відправляють їх до Кремля. Збори відбуваються за галузевим принципом у всіх без винятку сферах – медичній, вугільній, металургійній тощо. Також до процесу проведення «референдумів» підключено т.зв. партії НВФ «ЛНР», яких на сьогоднішній день рівно три: «Мир Луганщині», «Комуністична партія НВФ «ЛНР»», «Луганський економічний союз», дані «партії» проводять такі самі збори, як і профспілки у своїх територіальних відділеннях. Окрема робота політтехнологів – це робота з молоддю. На окупованій РФ території Луганської області ще у 2018 році було створено молодіжний парламент та групу молодіжних організацій проросійського штибу, які зараз активно використовують політтехнологи для формування громадської думки, дані організації також ведуть агітацію онлайн та офлайн серед молоді. В окупованій Луганщині вже сформовано т.зв. виборчі дільниці у всіх населених пунктах, але їх буде не більше п'яти у кожному місті, щоб таким чином показати масовість людей, які прийдуть на «голосування».

На тимчасово окупованій РФ території Донецької області технологія агітаційних заходів небагато відрізняється від тієї, яку проводять у Луганській області. Наприклад, 22 серпня пройшла акція «Я хочу в росію», яка полягала в установці величезного банера в центрі населених пунктів, куди підводили людей і змушували їх писати відповідь на питання, чому людина хоче жити в росії. Акція проводилася у більшості населених пунктів окупованої території Донецької області. Також однією з технологій з організації «референдуму» політтехнологи РФ відповідальні за НВФ «ДНР», активно проводять виїзні кінопокази радянських фільмів, наприклад 20 серпня в Маріуполі, було організовано показ радянського фільму «Джентельмени удачі», перед показом фільму, що прийшли, були показані агітаційні ролики. Також є значні відмінності в назві агітаційної організації, якщо на тимчасово окупованій РФ території Луганської області організація називається «З Росією назавжди», то в Донецькій області подібна організація називається «За велику росію». Подібними заходами є кампанії «від дверей до дверей», відмінності лише у назві газет та назві організацій на футболках та кепках. Але варто зазначити, що на тимчасово окуповану територію Донецької області частіше приїжджають партійні функціонери від різних партій з метою організації своїх партійних представництв, на даний момент у Донецьку за останній місяць побували представники КПРФ та ЛДПР, які оголосили про набір членів до членів своїх партій місцевих. жителів. Партії «Єдина росія» та «Справедлива росія» вже давно мають свої представництва та членську базу. Але, за інформацією наших джерел, «референдум» на окупованій території Донецької області буде перенесено, т.я. окупанти що неспроможні захопити решту території.

В окупованій РФ частині Запорізької області активність у проведенні «референдуму» розпочалася лише на початку серпня, буквально кілька тижнів тому окупанти організували та провели політичний форум «Ми разом із Росією», на якому ухвалили резолюцію про необхідність проведення «референдуму». Також окупанти активно створюють громадські організації з метою залучення їх до організації референдуму, так 17 серпня відбулася установча конференція федерації профспілок окупованої частини запорізької області. Перед конференцією представники окупаційних адміністрацій об'їхали всі промислові підприємства, розташовані на підконтрольній їм території з метою агітації в отриманні паспорта РФ і участі в «референдумі».

В Окупованій РФ частині Херсонської області процеси підготовки до «референдуму» йдуть дзеркально як і в окупованій частині Запорізької області. На даний момент, функціонери та колаборанти окупаційних адміністрацій РФ, зараз зайняті в основному організацією видачі паспортів РФ, організацією повного спектра окупаційних ЗМІ (тілі, радіо та інтернет ЗМІ). Але на Херсонщині було проведено форум приблизно на 1000 осіб, який називався – «Ми разом із росією», куди зігнали в основному людей, які залишилися працювати на підприємствах та адміністраціях підконтрольним окупантам. Такий самий форум проходив і в Запорізькій області, але в Херсоні на вищезгаданому форумі, було презентовано «декларацію» під назвою «російський Херсон». Фахівці з OSINT(розвідка за відкритими даними) «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» знайшли текст цього документа і я з ним ознайомився (до речі я його одразу надіслав практично всім спецслужбам України), головний висновок який я зробив, це те, що за принципом розробки цієї декларації РФ може оскаржувати будь-яку територію держав пострадянського простору, юридично даний документ не має жодної сили, практично всі історичні факти, перелічені в даній «декларації», спотворені на 100%, але окупанти використовують цю декларацію як агітацію серед місцевого населення. Також функціонери окупаційної адміністрації регулярно проводять збори громадян прямо у житлових дворах з метою агітації та роз'яснення про проведення «референдуму», як і в окупованій частині Запорізької області, окупанти проводять збори трудових колективів, де протокольно фіксують рішення трудових колективів про проведення «референдумів».

На тимчасово окупованій РФ частині території Харківської області поки не спостерігається активних процесів щодо проведення «референдуму», але там йде активна агітація місцевого населення у видачі паспортів РФ і на даний момент лише проходять процеси з доукомплектування окупаційних адміністрацій РФ. Також зафіксовано, що на цій території проводиться опитування серед місцевих жителів за потребою проведення «референдуму».

Якщо підбити підсумок, то можна зробити такі висновки, по-перше, організацією та підготовкою «референдумів» на тимчасово окупованих РФ територіях України займаються різні команди політтехнологів РФ. Наприклад, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей працюють політтехнологи з групи Пригожина – Олександр Малькевич та КО. Малькевич, який раніше очолював фонд «захисту національних цінностей» і вже встиг організувати кілька заходів на окупованих територіях, таких, як «медіашкола» для місцевої молоді, а також саме він займається створенням медійного простору окупантів у Запорізькій та Херсонській областях. По-друге, активність та оперативність процесів з підготовки «референдумів» вкрай низька, за винятком Луганської області, у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях лише з серпня стартували агітаційні заходи у вигляді зборів місцевих мешканців та трудових колективів. По-третє, згідно з отриманою інформацією до 11 вересня окупанти не зможуть синхронно провести «референдуми», знову ж таки за винятком окупованої Луганської області, тому на даний момент розглядаються варіанти про перенесення псевдореферендумів.