Каральна медицина на тимчасово окупованих територіях України

На тимчасово окупованих РФ територіях України почастішали випадки застосування примусового психіатричного лікування для тих, кого силові органи окупантів звинувачують у скоєнні злочинів, направлених проти окупаційних адміністрацій, або тих хто дискредитує збройні сили РФ. Серед людей, яких відправляють на примусове психіатричне лікування – є підлітки. Але слід зазначити, що такі випадки поки фіксуються на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. Це пояснюється тим, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей тільки формуються відповідні відділення окупаційних адміністрацій у той час, як на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, окупаційні адміністрації працюють вже майже 10 років.

Фото: Центр нацспротиву Окупанти вдаються на ТОТ до примусових медичних оглядів

Застосування інструментів каральної медицини активно використовувалось диктаторським режимом рф в останні роки. Слід зазначити, що до примусового психіатричного лікування відправляли людей, які скоїли злочини проти диктаторського режиму рф, ось кілька прикладів:

3 лютого 2023 року – пенсіонера з Подольська місцевий суд засудив до примусового психіатричного лікування за підпал військомата;

9 серпня 2023 року – другий західний окружний військовий суд рф відправив на примусове психіатричне лікування Михайла Давидова за те, що він здійснив спробу підпалу будівлі уряду Орловської області.

25 червня 2024 року – у Санкт-Петербурзі Приморський суд відправив на примусове психіатричне лікування місцевого мешканця за підпал військомата.

Слід звернути увагу на те, як силовики РФ звинувачують людей у скоєнні злочинів, направлених проти диктаторського режиму (навіть на регіональному рівні), то у більшості випадків людину відправляють на примусове психіатричне лікування.

З 2024 року силові органи рф почали впроваджувати практику примусового психіатричного лікування на тимчасово окупованих територіях України. В жовтні 2024 року, на тимчасово окупованій території Донецької області відбулось засідання міжвідомчої групи силових органів окупанта діяльність якої направлена на «попередження злочинів неповнолітніх, а також підлітків, які потрапили під вплив деструктивної ідеології в мережі Інтернет». На цьому засіданні представник окупаційної прокуратури повідомив, що з початку 2024 року до «кримінальної відповідальності» залучено 161 людей з числа неповнолітніх, а 48 неповнолітніх відправлено на примусове психіатричне лікування. Саме 48 неповнолітніх осіб окупанти звинувачують у діях направлених проти окупаційної влади та дискредитації ЗС окупантів. На тимчасово окупованій території Луганської області відомо, що у 2024 році окупанти відправили на примусове психіатричне лікування 31 неповнолітню особу. Слід зазначити, що на примусове психіатричне лікування відправляють не тільки підлітків, а й дорослих, які так само звинувачують ся окупантами у діях направлених проти диктаторського режиму Кремля. Наприклад дорослих можуть відправляти на примусове психіатричне лікування за розповсюдження «фейків» про збройні сили окупантів, або дискредитацію провладного режим арф. Тобто у психіатричну лікарню людина може потрапити, якщо вона звинувачується у діях проти окупантів, та має проукраїнські погляди.

В окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей тільки створюються установи каральної медицини. Там йде формування відділень амбулаторної судово-психіатричної експертизи, в яких проходитимуть експертизу дорослі та неповнолітні мешканці окупованих територій. Наявність відділення амбулаторної судово-психіатричної експертизи дозволить здійснювати комплексні психолого-психіатричні експертизи у кримінальних, цивільних та адміністративних справах. Саме ці установи потрібні для того, щоб формалізувати рішення окупаційних судів про примусове психіатричне лікування. Для функціонування системи примусового психіатричного лікування у Запорізькій та Херсонській областях були залучені фахівці з Кузбаської клінічної психіатричної лікарні.

З кожним роком військової агресії рф проти України окупанти коять тяжкі злочини проти громадян України, які мешкають в окупації. Окупанти намагаються не тільки знищити українців, а ще й налякати інших, які приховують протестні настрої. Тому загарбники і відправляють незгодних з ними до психіатричних буцегарень для того, щоб вбити свідомість людини і в подальшому використовувати її як демонстрацію наслідків для тих, хто буде намагатись чинити спротив режиму. Напевно це і є фашистський рашизм.