Застосування інструментів каральної медицини активно використовувалось диктаторським режимом рф в останні роки. Слід зазначити, що до примусового психіатричного лікування відправляли людей, які скоїли злочини проти диктаторського режиму рф, ось кілька прикладів:
3 лютого 2023 року – пенсіонера з Подольська місцевий суд засудив до примусового психіатричного лікування за підпал військомата;
9 серпня 2023 року – другий західний окружний військовий суд рф відправив на примусове психіатричне лікування Михайла Давидова за те, що він здійснив спробу підпалу будівлі уряду Орловської області.
25 червня 2024 року – у Санкт-Петербурзі Приморський суд відправив на примусове психіатричне лікування місцевого мешканця за підпал військомата.
Слід звернути увагу на те, як силовики РФ звинувачують людей у скоєнні злочинів, направлених проти диктаторського режиму (навіть на регіональному рівні), то у більшості випадків людину відправляють на примусове психіатричне лікування.
З 2024 року силові органи рф почали впроваджувати практику примусового психіатричного лікування на тимчасово окупованих територіях України. В жовтні 2024 року, на тимчасово окупованій території Донецької області відбулось засідання міжвідомчої групи силових органів окупанта діяльність якої направлена на «попередження злочинів неповнолітніх, а також підлітків, які потрапили під вплив деструктивної ідеології в мережі Інтернет». На цьому засіданні представник окупаційної прокуратури повідомив, що з початку 2024 року до «кримінальної відповідальності» залучено 161 людей з числа неповнолітніх, а 48 неповнолітніх відправлено на примусове психіатричне лікування. Саме 48 неповнолітніх осіб окупанти звинувачують у діях направлених проти окупаційної влади та дискредитації ЗС окупантів. На тимчасово окупованій території Луганської області відомо, що у 2024 році окупанти відправили на примусове психіатричне лікування 31 неповнолітню особу. Слід зазначити, що на примусове психіатричне лікування відправляють не тільки підлітків, а й дорослих, які так само звинувачують ся окупантами у діях направлених проти диктаторського режиму Кремля. Наприклад дорослих можуть відправляти на примусове психіатричне лікування за розповсюдження «фейків» про збройні сили окупантів, або дискредитацію провладного режим арф. Тобто у психіатричну лікарню людина може потрапити, якщо вона звинувачується у діях проти окупантів, та має проукраїнські погляди.
В окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей тільки створюються установи каральної медицини. Там йде формування відділень амбулаторної судово-психіатричної експертизи, в яких проходитимуть експертизу дорослі та неповнолітні мешканці окупованих територій. Наявність відділення амбулаторної судово-психіатричної експертизи дозволить здійснювати комплексні психолого-психіатричні експертизи у кримінальних, цивільних та адміністративних справах. Саме ці установи потрібні для того, щоб формалізувати рішення окупаційних судів про примусове психіатричне лікування. Для функціонування системи примусового психіатричного лікування у Запорізькій та Херсонській областях були залучені фахівці з Кузбаської клінічної психіатричної лікарні.
З кожним роком військової агресії рф проти України окупанти коять тяжкі злочини проти громадян України, які мешкають в окупації. Окупанти намагаються не тільки знищити українців, а ще й налякати інших, які приховують протестні настрої. Тому загарбники і відправляють незгодних з ними до психіатричних буцегарень для того, щоб вбити свідомість людини і в подальшому використовувати її як демонстрацію наслідків для тих, хто буде намагатись чинити спротив режиму. Напевно це і є фашистський рашизм.