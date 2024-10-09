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На ТОТ Запорізької області окупанти посилюють репресії проти цивільного населення

Росіяни посилюють контроль на окупованих землях Запоріжжя після ліквідації місцевих гайляйтерів та зрадників.

На ТОТ Запорізької області окупанти посилюють репресії проти цивільного населення
Фото: ЦНС

Після серії успішних дій підпілля щодо ліквідації зрадників на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни планують посилити репресії проти українців на ТОТ.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За інформацією ЦНС, на ТОТ Запорізької області ворог готується до масштабних "антитерористичних навчань" під час яких посилять патрулювання вулиць, вибіркові перевірки населення, збільшать кількість блокпостів й проведуть низку рейдів по населеним пунктам.

"Навчання є ширма для проведення терору проти українців, яких російська пропаганда й виставляє "терористами", хоча саме РФ є офіційно визнана держава-терорист, яка підтримує терористичні течії по всьому світі", — зазначають у спротиві.

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