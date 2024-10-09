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Росіяни скинули баражуючий боєприпас на цивільне авто у Куп'янську

Також ворожий дрон атакував Козачу Лопань на Харківщині.

Росіяни скинули баражуючий боєприпас на цивільне авто у Куп'янську
Фото: EPA/UPG

Російська армія вранці 9 жовтняатакувала  баражуючим боєприпасом з FPV-дрона цивільне авто в Купʼянську. Унаслідок обстрілу постраждав 65-річний водій.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.

"Ворожий дрон влучив поруч з легковим автомобілем. Поранення отримав чоловік 67 років. Стан постраждалого легкий", — ідеться у повідомленні. 

Ще один російський дрон атакував авто в селищі Козача Лопань Харківського району, в якому перебували троє людей. 

Через удар 76-річна жінка дістала осколкові поранення спини, контузію.  Ще двоє чоловіків дістали контузії та гострі реакції на стрес.

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