Росіяни скинули баражуючий боєприпас на цивільне авто у Куп'янську

Російська армія вранці 9 жовтняатакувала баражуючим боєприпасом з FPV-дрона цивільне авто в Купʼянську. Унаслідок обстрілу постраждав 65-річний водій.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.
"Ворожий дрон влучив поруч з легковим автомобілем. Поранення отримав чоловік 67 років. Стан постраждалого легкий", — ідеться у повідомленні.
Ще один російський дрон атакував авто в селищі Козача Лопань Харківського району, в якому перебували троє людей.
Через удар 76-річна жінка дістала осколкові поранення спини, контузію. Ще двоє чоловіків дістали контузії та гострі реакції на стрес.
- 8 жовтня ворожа авіація завдала авіаудару по густонаселеному району Харкова. Серед пʼятьох травмованих троє жінок, чоловік та 10-річний хлопчик.