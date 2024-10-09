Росіяни скинули баражуючий боєприпас на цивільне авто у Куп'янську

Також ворожий дрон атакував Козачу Лопань на Харківщині.

Російська армія вранці 9 жовтняатакувала баражуючим боєприпасом з FPV-дрона цивільне авто в Купʼянську. Унаслідок обстрілу постраждав 65-річний водій.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.

"Ворожий дрон влучив поруч з легковим автомобілем. Поранення отримав чоловік 67 років. Стан постраждалого легкий", — ідеться у повідомленні.

Ще один російський дрон атакував авто в селищі Козача Лопань Харківського району, в якому перебували троє людей.

Через удар 76-річна жінка дістала осколкові поранення спини, контузію. Ще двоє чоловіків дістали контузії та гострі реакції на стрес.