У Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих від обстрілів РФ

Одноразову виплату для поранених на території міста збільшили з 10 тисяч до 20 тисяч. Сім’ям загиблих – з 20 тисяч до 30 тисяч.

Ілюстративне фото: наслідки одного з обстрілів Миколаєва

У Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів РФ. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Сьогодні, 9 жовтня, на черговому засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради було збільшено суму виплат пораненим та сім'ям загиблих через обстріли російським агресором.

Зміни стосуються цивільних громадян, які загинули чи отримали поранення внаслідок обстрілів на території міста. Одноразову виплату збільшили на 10 тис. грн.

Якщо раніше пораненим містянам виплачувалась сума до 10 тис. грн, то зараз вона збільшилася до 20 тис. грн. Сім'ям загиблих цивільних виплачувалась сума 20 тис. грн, наразі розмір одноразової допомоги становитиме 30 тис. грн.

Також члени виконкому одноголосно підтримали зміни щодо відшкодування вартості встановлення надгробку загиблим (померлим) цивільним громадянам міста Миколаєва внаслідок обстрілів РФ.