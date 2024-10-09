​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих від обстрілів РФ

Одноразову виплату для поранених на території міста збільшили з 10 тисяч до 20 тисяч. Сім’ям загиблих – з 20 тисяч до 30 тисяч.

У Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих від обстрілів РФ
Ілюстративне фото: наслідки одного з обстрілів Миколаєва
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

У Миколаєві збільшили грошову допомогу пораненим цивільним та сім'ям загиблих внаслідок обстрілів РФ. Про це повідомляє Миколаївська міська рада. 

Сьогодні, 9 жовтня, на черговому засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради було збільшено суму виплат пораненим та сім'ям загиблих через обстріли російським агресором.

Зміни стосуються цивільних громадян, які загинули чи отримали поранення внаслідок обстрілів на території міста. Одноразову виплату збільшили на 10 тис. грн.

Якщо раніше пораненим містянам виплачувалась сума до 10 тис. грн, то зараз вона збільшилася до 20 тис. грн. Сім'ям загиблих цивільних виплачувалась сума 20 тис. грн, наразі розмір одноразової допомоги становитиме 30 тис. грн.

Також члени виконкому одноголосно підтримали зміни щодо відшкодування вартості встановлення надгробку загиблим (померлим) цивільним громадянам міста Миколаєва внаслідок обстрілів РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies