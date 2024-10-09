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Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумщини, є загиблі

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумщини, є загиблі
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), обстріл з гранатомету АГС (6 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи).

Новослобідська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Миколаївська громада: був пуск КАБ (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).

Миропільська громада: ворог завдав атаки FPV-дрона (1 вибух).

Річківська громада: були пуски КАБ (3 вибухи).

Крім того, сьогодні вранці з ворожого літака здійснено пуск авіабомб КАБ (4 вибухи) по території Есманьської громади. Внаслідок авіаудару загинуло 2 місцевих мешканців.

Зазначимо, ворог вночі бив по Україні балістикою і 22-ма "шахедами". Захисники збили 21 дрон, 22-й полетів назад до Росії.

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