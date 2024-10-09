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Ворог вночі бив балістикою і 22-ма "шахедами"

Захисники збили 21 дрон, 22-ий полетів назад до Росії.

Російська армія вночі атакувала трьома балістичними ракетами і 22 ударними БпЛА. Балістикою "Іскандер-М/KN-23" ворог бив із території Курської області по Полтавській.

Дронами ворог бив з території окупованого Криму. Про це повідомили Повітряні сили.

"До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Наслідки нічної атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Наслідки нічної атаки

В результаті протиповітряного бою збили 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії.

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