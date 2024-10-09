Ворог вночі бив балістикою і 22-ма "шахедами"

Російська армія вночі атакувала трьома балістичними ракетами і 22 ударними БпЛА. Балістикою "Іскандер-М/KN-23" ворог бив із території Курської області по Полтавській.
Дронами ворог бив з території окупованого Криму. Про це повідомили Повітряні сили.
"До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.
В результаті протиповітряного бою збили 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії.
- Балістикою росіяни били і вчора: цілилися на Старокостянтинів та Київ. Дві з трьох ракет збили.