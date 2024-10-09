Окупаційна армія за добу втратила 1150 солдатів

Від початку вторгнення бойові втрати противника склали близько 664 120 осіб.

Упродовж доби українські захисники знищили близько 1150 російських окупантів, 19 артилерійських систем, 4 танки та 12 одиниць спецтехніки ворога.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 664 120 (+1150) осіб,

танків ‒ 8944 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 17751 (+11) од,

артилерійських систем – 19222 (+19) од,

РСЗВ – 1223 (+0) од,

засоби ППО ‒ 973 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31),

крилаті ракети ‒ 2618 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3385 (+12).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – додали у Генштабі.