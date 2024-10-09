Окупаційна армія за добу втратила 1150 солдатів

Упродовж доби українські захисники знищили близько 1150 російських окупантів, 19 артилерійських систем, 4 танки та 12 одиниць спецтехніки ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 664 120 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8944 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17751 (+11) од,
- артилерійських систем – 19222 (+19) од,
- РСЗВ – 1223 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 973 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2618 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3385 (+12).
Дані уточнюються.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – додали у Генштабі.