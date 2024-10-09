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Окупаційна армія за добу втратила 1150 солдатів

Від початку вторгнення бойові втрати противника склали близько 664 120 осіб. 

Окупаційна армія за добу втратила 1150 солдатів
Українська РСЗВ веде вогонь по окупантам
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили близько 1150 російських окупантів, 19 артилерійських систем, 4 танки та 12 одиниць спецтехніки ворога. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 664 120 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8944 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17751 (+11) од,
  • артилерійських систем – 19222 (+19) од,
  • РСЗВ – 1223 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 973 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2618 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3385 (+12).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – додали у Генштабі. 

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