У Запорізькій області через російські обстріли загинув цивільний

Через російські обстріли у Василівському районі Запорізької області загинув 71-річний чоловік, а 67-річна жінка отримала поранення.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пенсіонери їхали автівкою по с. Приморському, коли в їхню машину влучив FPV- дрон. Чоловік від отриманих травм загинув на місці, жінка з пораненнями доставлена до лікарні.

Упродовж доби окупанти завдали 377 ударів по 11 населених пунктах Запоріжжя.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Лобковому, Степовому, Новоданилівці, Малій Токмачці та Новодарівці.

214 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

10 обстрілів РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку.

146 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.