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Росіяни атакували 8 громад Сумщини і вбили двох мирних мешканців

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли області.

Росіяни атакували 8 громад Сумщини і вбили двох мирних мешканців
Росіяни атакували 8 громад Сумщини і вбили двох мирних мешканців (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 8 жовтня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 26 вибухів. 

У Есманьській громаді внаслідок авіаудару КАБами загинуло 2 місцевих мешканців.

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По Краснопільській громаді вдарили АГС та КАБом.

Також КАБами росіяни били по Хотінській, Новослобідській, Миколаївській, Юнаківській та Річківській громадам.

Білопільську громаду атакували КАБами та дроном, а Миропільську - дроном.

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