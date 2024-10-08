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Зеленський запровадив два пакети санкцій проти зрадників і військового виробництва у Росії

Президент ввів у дії відповідні рішення ради нацбезпеки і оборони.

Зеленський запровадив два пакети санкцій проти зрадників і військового виробництва у Росії
Володимир Зеленський
Фото: сайт президента

Україна ввела два пакети санкцій - проти зрадників і військового виробництва у Росії.

Про це у вечірньому відеозверненні 8 жовтня повідомив Володимир Зеленський.

"Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор", - сказав глава держави.

У переліках, оприлюднених на сайті Президента, є групи компаній Proteas, зареєстрованих на Кіпрі, три китайські фірми, а також російські "Ростех", "Об'єднана авіабудівна корпорація", Науково-дослідний технологічний інститут "Прогрес", Каменськ-Уральський ливарний завод, Московська збройова компанія, Морспецтехніка, "Уралвагонзавод-Транс", "ОДК-Газові турбіни" та ін.

Є в санкційних списках і кримські судді-зрадники Олександр Абеляшев (причетний до переслідування колишнього політв’язня Володимира Балуха і який торік отримав заочно вирок через держзраду) і Тетяна Шкляр, адвокатка Тетяна Монтян та інші.

  • Нині Рада Євросоюзу встановила нові межі санкцій у відповідь на дестабілізуючі дії Росії за кордоном.
  • Британія теж оголосила про нові санкції проти Росії - за використання хімічної зброї проти українських бійців
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