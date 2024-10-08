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У Раді обмежили використання месенджера Telegram

Напередодні з'явилося розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram у локальній мережі Ради. 

У Раді обмежили використання месенджера Telegram
Telegram
Фото: EPA/UPG

В українському парламенті обмежили використання месенджера Telegram на службових пристроях.

Відповідний фотодоказ оприлюднив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

робота телеграму у Раді
Фото: Telegram/Ярослав Юрчишин
робота телеграму у Раді

"Обмеження в дії. Ось так тепер виглядає спроба скористатися Telegram на службових пристроях", - написав нардеп на своєму телеграм-каналі.

  • Напередодні Юрчишин розповів, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.
  • Раніше у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заборонили користуватись телеграмом на робочих комп'ютерах та телефонах. 
  • У вересні військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати месенджер на робочих пристроях.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України.
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