У Раді обмежили використання месенджера Telegram

В українському парламенті обмежили використання месенджера Telegram на службових пристроях.
Відповідний фотодоказ оприлюднив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Обмеження в дії. Ось так тепер виглядає спроба скористатися Telegram на службових пристроях", - написав нардеп на своєму телеграм-каналі.
- Напередодні Юрчишин розповів, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.
- Раніше у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заборонили користуватись телеграмом на робочих комп'ютерах та телефонах.
- У вересні військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати месенджер на робочих пристроях.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України.