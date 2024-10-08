У Раді обмежили використання месенджера Telegram

Напередодні з'явилося розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram у локальній мережі Ради.

В українському парламенті обмежили використання месенджера Telegram на службових пристроях.

Відповідний фотодоказ оприлюднив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Фото: Telegram/Ярослав Юрчишин робота телеграму у Раді

"Обмеження в дії. Ось так тепер виглядає спроба скористатися Telegram на службових пристроях", - написав нардеп на своєму телеграм-каналі.