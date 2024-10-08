Володимир Кличко та волонтери відвезли допомогу трьом бригадам на передову

Волонтери «Української команди» разом з Володимиром Кличком з’їздили на Донеччину, щоб передати допомогу бійцям трьох бригад – дрони, системи РЕБ та броньовик. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці «Української команди».

«Привезли дрони різних видів, системи РЕБ, а також броньований автомобіль «Кобра», який виробляється у нас в Україні. Це вже шостий такий броньовик, який підрозділи ЗСУ отримали завдяки Володимиру Кличку та нашим партнерам. Його вартість – понад чверть мільйона доларів. «Кобра» дозволяє військовим краще виконувати бойові завдання та зберігає життя наших героїв. Цей броньовик отримала 18 окрема бригада армійської авіації», - йдеться у повідомленні.

Також волонтери та Володимир Кличко побували в розташуванні 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Привезли їм FPV-дрони, «Мавіки», системи РЕБ та інше необхідне обладнання.

«Продовжуємо підтримувати наших героїв, нашу армію. Тільки вперед! З «Українською командою». І з гарним настроєм. До Перемоги!» - сказав Володимир Кличко.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію великих літаків-камікадзе 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок. Також повідомлялося, що «Українська команда» передала підрозділу «Кракен» ГУР МО партію FPV-дронів та інші важливі речі.