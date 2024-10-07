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Умєров після зустрічі з делегацією Словаччини: очікуємо нові оборонні контракти

Зокрема, заплановано спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки.

Умєров після зустрічі з делегацією Словаччини: очікуємо нові оборонні контракти
Міжурядові консультації між Україною та Словаччиною
Фото: Рустем Умєров

Під час міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною обговорили важливі питання співпраці у сфері оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Очікуємо нові оборонні контракти”, - написав Умєров. 

Він нагадав, що нещодавно була підписана угода про збільшення виробництва снарядів для України підприємством, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині.

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Зокрема, заплановано спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки - наприклад, розмінувальних машин “Bozena” з локалізацією виробництва в Україні.

Умєров додав, що Словаччина готова надати власну інженерну техніку для розмінування, і це прискорить очищення територій України.

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