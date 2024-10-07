Умєров після зустрічі з делегацією Словаччини: очікуємо нові оборонні контракти

Міжурядові консультації між Україною та Словаччиною

Під час міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною обговорили важливі питання співпраці у сфері оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Очікуємо нові оборонні контракти”, - написав Умєров.

Він нагадав, що нещодавно була підписана угода про збільшення виробництва снарядів для України підприємством, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині.

Зокрема, заплановано спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки - наприклад, розмінувальних машин “Bozena” з локалізацією виробництва в Україні.

Умєров додав, що Словаччина готова надати власну інженерну техніку для розмінування, і це прискорить очищення територій України.