Шмигаль вручив Буданову відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами

"ГУР продовжує боротися за захист України та українського народу від російських окупантів і воєнних злочинців".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вручив очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову нагороду за внесок у боротьбу проти російських загарбників під час війни.

Про це повідомляє очільник ГУР Кирило Буданов у Telegram.

Кирило Буданов подякував Денису Шмигалю та українському уряду за визнання результатів роботи ГУР і підтримку спецслужби. І наголосив, що ця відзнака символізує важливість роботи кожного розвідника, які щодня працюють сміливо та наполегливо для захисту країни.

Фото: Кирило Буданов

"Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором - сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо", — зазначив він.

Буданов також підкреслив, що ГУР продовжує боротися за захист України та українського народу від російських окупантів і воєнних злочинців.