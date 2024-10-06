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Шмигаль вручив Буданову відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами

"ГУР продовжує боротися за захист України та українського народу від російських окупантів і воєнних злочинців".

Шмигаль вручив Буданову відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами
Кирило Буданоі і Денис Шмигаль
Фото: Кирило Буданов ГУР

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вручив очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову нагороду за внесок у боротьбу проти російських загарбників під час війни. 

Про це повідомляє очільник ГУР Кирило Буданов у Telegram.

Кирило Буданов подякував Денису Шмигалю та українському уряду за визнання результатів роботи ГУР і підтримку спецслужби. І наголосив, що ця відзнака символізує важливість роботи кожного розвідника, які щодня працюють сміливо та наполегливо для захисту країни.

Фото: Кирило Буданов

"Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором - сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо", — зазначив він.

Буданов також підкреслив, що ГУР продовжує боротися за захист України та українського народу від російських окупантів і воєнних злочинців.

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