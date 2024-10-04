Сибіга поговорив із Блінкеном: "Скоординували подальші кроки, які наблизять нашу перемогу"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
"Ми скоординували подальші кроки, які сприятимуть ухваленню історичних рішень і наблизять нашу перемогу", – прокоментував розмову Сибіга.
Політики також обговорили імплементацію Плану перемоги, підготовку до другого Саміту миру та кроки до майбутнього членства України в НАТО.
Окремими темами розмови стали подальша міцна військова підтримка США та подальший прогрес України у впровадженні реформ.
- Раніше Блінкен заявив, що Сполучені Штати "ретельно вивчають" український План перемоги, який представив Зеленський у США.
- Перед цим Блінкен сказав, що для припинення війни необхідно зупинити співпрацю Росії з КНДР та Іраном та підтримати Україну у прагненні миру.