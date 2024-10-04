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Сибіга поговорив із Блінкеном: "Скоординували подальші кроки, які наблизять нашу перемогу"

Політики зокрема обговорили імплементацію Плану перемоги підготовку до другого Саміту миру. 

Сибіга поговорив із Блінкеном: "Скоординували подальші кроки, які наблизять нашу перемогу"
Глава МЗС України Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Ми скоординували подальші кроки, які сприятимуть ухваленню історичних рішень і наблизять нашу перемогу", – прокоментував розмову Сибіга. 

Політики також обговорили імплементацію Плану перемоги, підготовку до другого Саміту миру та кроки до майбутнього членства України в НАТО. 

Окремими темами розмови стали подальша міцна військова підтримка США та подальший прогрес України у впровадженні реформ.

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