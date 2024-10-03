У Польщі Сибіга обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Міністр закордонних справ зазначив, що для цього не повинно бути жодних політичних перешкод.

Під час нещодавнього візиту до Польщі міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це дипломат повідомив у “Фейсбуці”.

“Обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог. Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначити, що маємо порозуміння та бажання рухатися вперед в конструктивному руслі”, – написав Сибіга.

Він зазначив, що минуле, яким би воно складним не було, не може ставити під загрозу сучасну протидію спільним викликам і майбутнє в євроатлантичній сімʼї. Сибіга висловив переконання, що це наше спільне розуміння з польською стороною.