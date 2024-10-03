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У Польщі Сибіга обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Міністр закордонних справ зазначив, що для цього не повинно бути жодних політичних перешкод.

У Польщі Сибіга обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Під час нещодавнього візиту до Польщі міністр закордонних справ Андрій Сибіга  обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це дипломат повідомив у “Фейсбуці”. 

“Обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог. Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначити, що маємо порозуміння та бажання рухатися вперед в конструктивному руслі”, – написав Сибіга. 

Він зазначив, що минуле, яким би воно складним не було, не може ставити під загрозу сучасну протидію спільним викликам і майбутнє в євроатлантичній сімʼї. Сибіга висловив переконання, що це наше спільне розуміння з польською стороною. 

  • Нещодавно у Міністерстві закордонних справ Польщі висловили схвалення щодо заяви Українського інституту національної пам'яті про можливість відновлення робіт з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії, яка є постійним каменем спотикання у відносинах двох сусідніх держав.
  • Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв про необхідність вирішення історичних суперечностей між Україною та Польщею для руху нашої держави до членства в ЄС.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив, що Україна повинна "вирішити Волинське питання у дусі вдячності".
  • Очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що суперечливі питання спільної історії будуть обговорюватися.
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