У Польщі Сибіга обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Під час нещодавнього візиту до Польщі міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив “конкретні технічні, а не політичні кроки” щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.
Про це дипломат повідомив у “Фейсбуці”.
“Обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог. Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначити, що маємо порозуміння та бажання рухатися вперед в конструктивному руслі”, – написав Сибіга.
Він зазначив, що минуле, яким би воно складним не було, не може ставити під загрозу сучасну протидію спільним викликам і майбутнє в євроатлантичній сімʼї. Сибіга висловив переконання, що це наше спільне розуміння з польською стороною.
- Нещодавно у Міністерстві закордонних справ Польщі висловили схвалення щодо заяви Українського інституту національної пам'яті про можливість відновлення робіт з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії, яка є постійним каменем спотикання у відносинах двох сусідніх держав.
- Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв про необхідність вирішення історичних суперечностей між Україною та Польщею для руху нашої держави до членства в ЄС.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив, що Україна повинна "вирішити Волинське питання у дусі вдячності".
- Очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що суперечливі питання спільної історії будуть обговорюватися.