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Окупанти почали по-новому маскувати міни "Лєпєсток"

Російські солдати роблять міни менш помітними,обмазуючи їх пилюкою та ґрунтом.

Окупанти почали по-новому маскувати міни "Лєпєсток"
ПФМ-1 "Лепесток",фото ілюстративне

Росіяни почали використовувати новий спосіб маскування мін ПФМ-1 "Лєпєсток".

Як повідомили у Херсонській ОВА, окупанти обмазують міни клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці та листі. Тож міни стають менш помітними, і їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття. 

Нове маскування &quot;Лєпєстків&quot;
Фото: Херсонська ОВА
Нове маскування "Лєпєстків"

"У зв’язку з цим просимо громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, а також нагадуємо важливі правила дотримання мінної безпеки", – наголошують у ОВА.

Також закликають при виявленні небезпечної знахідки не наближатися до неї та не торкатися. Потрібно відійти якомога далі і повідомити за номером 101. 

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