Росіяни почали використовувати новий спосіб маскування мін ПФМ-1 "Лєпєсток".

Як повідомили у Херсонській ОВА, окупанти обмазують міни клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці та листі. Тож міни стають менш помітними, і їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття.

Фото: Херсонська ОВА Нове маскування "Лєпєстків"

"У зв’язку з цим просимо громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, а також нагадуємо важливі правила дотримання мінної безпеки", – наголошують у ОВА.

Також закликають при виявленні небезпечної знахідки не наближатися до неї та не торкатися. Потрібно відійти якомога далі і повідомити за номером 101.