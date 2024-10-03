Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих безпілотників. Є руйнування внаслідок падіння уламків

Зокрема, пошкоджено комерційні будівлі у Лубенському районі.

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Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БпЛА, повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.

Повітряна тривога тривала майже 12 годин.

Обійшлося без постраждалих серед людей. Уламками безпілотників пошкодило шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі.

У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Україну 105 ударними БпЛА. 78 дронів було збито, 23 – втрачені локаційно, а один залетів до Білорусі.