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Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих безпілотників. Є руйнування внаслідок падіння уламків

Зокрема, пошкоджено комерційні будівлі у Лубенському районі.

Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих безпілотників. Є руйнування внаслідок падіння уламків
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БпЛА, повідомив очільник ОВА Філіп Пронін. 

Повітряна тривога тривала майже 12 годин.

Обійшлося без постраждалих серед людей. Уламками безпілотників пошкодило шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі.

У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Україну 105 ударними БпЛА. 78 дронів було збито, 23 – втрачені локаційно, а один залетів до Білорусі.

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