На порталі War&Sanctions відкрилися три нові розділи: про викрадену спадщину, російські судна та підсанкційних осіб

Додали бази російських суден-порушників, зокрема тих, що возять озброєння.

На присвяченому санкціям порталі Головного управління розвідки War&Sanctionsвідкрили три нових розділи, кожен з яких покликаний допомогти цивілізованому світу бути ефективнішими у боротьбі за відновлення миру, йдеться у пресрелізі.

Тепер сайт містить шість розділів. Невдовзі планують відкрити нові, зокрема, присвячені спортсмена країни-агресорки.

Зараз же з'явилися три нові бази:

російських суден

викрадених росіянами об'єктів культурної спадщини

фізичних осіб і компаній, що перебувають під санкціями коаліції країн.

У базу суден внесли кораблі, які перевозять зброю, військові товари і обладнання, викрадене українське зерно та іншу продукцію з тимчасово окупованих українських територій, нафту з порушенням прайс-кепу, СПГ з санкціонованих російських проєктів.

Зара вона налічує 360 суден, 66 повʼязаних з ними компаній та 11 осіб, і постійно поповнюється.

До бази викрадених Росією обʼєктів української культурної спадщини включені:

викрадені з українських музеїв твори мистецтва,

обʼєкти, здобуті внаслідок нелегальних археологічних розкопок на тимчасово окупованих територіях

особи, чиїми руками Росія намагається стерти українську ідентичність та переписати історію

Зараз у базі 750 викрадених обʼєктів української спадщини, 230 осіб та 42 організації.

У ⁠базі фізичних осіб та компаній, що санкціоновані коаліцією – США, ЄС, Японією, Канадою, Сполученим Королівством, Австралією, Швейцарією та іншими – уже вісім з половиною тисяч найменувань.

Кожен розділ містить call to action (заклик до дій) з чіткими переліком, що потрібно зробити, щоб стримування працювало. Передбачено також надійний зворотній зв’язок.