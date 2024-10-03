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На порталі War&Sanctions відкрилися три нові розділи: про викрадену спадщину, російські судна та підсанкційних осіб

Додали бази російських суден-порушників, зокрема тих, що возять озброєння. 

На порталі War&Sanctions відкрилися три нові розділи: про викрадену спадщину, російські судна та підсанкційних осіб
Фото: Наша Нива

На присвяченому санкціям порталі Головного управління розвідки War&Sanctionsвідкрили три нових розділи, кожен з яких покликаний допомогти цивілізованому світу бути ефективнішими у боротьбі за відновлення миру, йдеться у пресрелізі. 

Тепер сайт містить шість розділів. Невдовзі планують відкрити нові, зокрема, присвячені спортсмена країни-агресорки. 

Зараз же з'явилися три нові бази: 

  • російських суден
  • викрадених росіянами об'єктів культурної спадщини
  • фізичних осіб і компаній, що перебувають під санкціями коаліції країн.

У базу суден внесли кораблі, які перевозять зброю, військові товари і обладнання, викрадене українське зерно та іншу продукцію з тимчасово окупованих українських територій, нафту з порушенням прайс-кепу, СПГ з санкціонованих російських проєктів. 

Зара вона налічує 360 суден, 66 повʼязаних з ними компаній та 11 осіб, і постійно поповнюється.

До бази викрадених Росією обʼєктів української культурної спадщини включені:

  • викрадені з українських музеїв твори мистецтва,
  • обʼєкти, здобуті внаслідок нелегальних археологічних розкопок на тимчасово окупованих територіях
  • особи, чиїми руками Росія намагається стерти українську ідентичність та переписати історію

Зараз у базі 750 викрадених обʼєктів української спадщини, 230 осіб та 42 організації. 

У ⁠базі фізичних осіб та компаній, що санкціоновані коаліцією – США, ЄС, Японією, Канадою, Сполученим Королівством, Австралією, Швейцарією та іншими – уже вісім з половиною тисяч найменувань.

Кожен розділ містить call to action (заклик до дій) з чіткими переліком, що потрібно зробити, щоб стримування працювало. Передбачено також надійний зворотній зв’язок.

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