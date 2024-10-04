Прем'єр Словаччини прагне відновити хороші відносини з Росією

Роберт Фіцо чекає на завершення війни, щоб швидше налагодити співпрацю з Москвою.

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо відзначився черговою проросійською заявою. Як пише "Європейська правда", політик визнав, що після завершення війни в Україні хоче одразу ж налагодити з Москвою "нормальні відносини".

Фіцо обіцяє "зробити для цього усе" в разі, якщо бойові дії припиняться за час його каденції прем'єр-міністра - тобто до 2027 року.

На думку урядовця, "Європейський Союз потребує Росію, а Росія потребує Європейський Союз". При цьому політик хоче також вибудовувати дружні відносини і з Україною.

Фіцо повторив свою давню тезу про те, що ситуація в Україні нібито "не має військового вирішення", а європейські політики все частіше говорять про потребу перемовин - навівши висловлювання президента Чехія Петра Павела про те, що Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від ідеї деокупації усіх своїх територій.