МЗС України висловило розчарування заявою прем’єра Словаччини Фіцо на адресу українських воїнів

Україна розчарована заявою прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу українських воїнів, і вважає, що ця заява йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

“Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами “Z” - символом фашистської естетики сучасної Росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті”, - наголосив Тихий.

Він нагадав, що минулого століття український народ поніс багатомільйонні втрати у боротьбі з нацизмом, і мільйони українців зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини.

Речник МЗС зауважив, що під час Голокосту нацисти вчинили проти єврейських громад України жахливі звірства, жертвами яких стали близько півтора мільйона українських євреїв. Водночас, понад 2600 українців внесені до списку Праведників народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту.

Таким чином МЗС відреагувало на слова, сказані Фіцо під час відвідування Музею Голокосту у словацькому місті Середь.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки терпимо той факт, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює", – сказав Фіцо.

Він додав, що “міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські позначення, які часто так себе поводять.