За тиждень з Покровського району Донеччини евакуювали 10 дітей

За тиждень з прифронтових населених пунктів Покровського району Донецької області рятувальники евакуювали 92 людини, з них — 10 дітей та 1 маломобільну людину.

Про це повідомляє ДСНС України.

Також за словами рятувальників, вони допомогли 305 людям, з них – 49 дітям і 43 маломобільні людини.

У ДСНС закликають жителів Донеччини евакуюватися в безпечні місця.

"Залишатися на території Донеччини стає дедалі небезпечніше. Рятувальники, ризикуючи власними життями, не залишають людей наодинці з бідою. Не зволікайте, евакуюйтеся!"

У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ у Донецькій області скасована.