За тиждень з Покровського району Донеччини евакуювали 10 дітей

За тиждень з прифронтових населених пунктів Покровського району Донецької області рятувальники евакуювали 92 людини, з них — 10 дітей та 1 маломобільну людину.
Про це повідомляє ДСНС України.
Також за словами рятувальників, вони допомогли 305 людям, з них – 49 дітям і 43 маломобільні людини.
У ДСНС закликають жителів Донеччини евакуюватися в безпечні місця.
"Залишатися на території Донеччини стає дедалі небезпечніше. Рятувальники, ризикуючи власними життями, не залишають людей наодинці з бідою. Не зволікайте, евакуюйтеся!"
- У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ у Донецькій області скасована.
- Упродовж останніх тижнів лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом. Наступним після Покровська розташованим на захід великим містом є Павлоград у Дніпропетровській області, до якого від Покровська – трохи більш як 100 кілометрів.