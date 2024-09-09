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За тиждень з Покровського району Донеччини евакуювали 10 дітей

Також рятувальники надали допомогу 49 дітям.

За тиждень з Покровського району Донеччини евакуювали 10 дітей

За тиждень з прифронтових населених пунктів Покровського району Донецької області рятувальники евакуювали 92 людини, з них — 10 дітей та 1 маломобільну людину.

Про це повідомляє ДСНС України.

Також за словами рятувальників, вони допомогли 305 людям, з них – 49 дітям і 43 маломобільні людини.

У ДСНС закликають жителів Донеччини евакуюватися в безпечні місця.

"Залишатися на території Донеччини стає дедалі небезпечніше. Рятувальники, ризикуючи власними життями, не залишають людей наодинці з бідою. Не зволікайте, евакуюйтеся!"

  • Упродовж останніх тижнів лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом. Наступним після Покровська розташованим на захід великим містом є Павлоград у Дніпропетровській області, до якого від Покровська – трохи більш як 100 кілометрів.
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