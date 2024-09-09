На Куп'янщині під постійними обстрілами РФ лишаються ще понад 7 тисяч людей, — МВА

У Куп’янській громаді Харківської області триває евакуація цивільних мешканців, водночас у населених пунктах під постійними російськими обстрілами лишаються ще понад 7 тисяч людей, серед них — 155 дітей.

Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

"Важка ситуація в населених пунктах Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, лівобережжя самого міста Куп’янськ, район Заоскілля, центральна частина міста. Зараз немає такого місця на території Куп’янської громади, щодо якого ми могли б сказати, що воно безпечніше", — повідомив він.

За словами очільника МВА, росіяни щоденно завдають ударів з використанням БПЛА, однак цивільні відмовляються евакуюватися.

"Зараз понад 7 тисяч мешканців перебувають на території громади, 155 дітей, які залишаються на правобережжі міста Куп’янськ", — сказав начальник Куп’янської МВА.

Беседін додає, що людей щодня переконують евакуюватися у безпечніші регіони.