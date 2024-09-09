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Очільнику Бучанського ТЦК, якого викрили на схемах для ухилянтів, повідомили нову підозру

Цього разу дії зловмисника кваліфіковано за статтею "незаконне збагачення".

Очільнику Бучанського ТЦК, якого викрили на схемах для ухилянтів, повідомили нову підозру
Ілюстративне фото
Фото: Запорізька ОВА

Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. У серпні цього року за сприяння керівництва Міноборони та Командування Сухопутних військ його затримали за підозрою в організації схем для ухилянтів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я".

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад 1,2 млн доларів США. Майже половину цієї суми було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в оселі посадовця Бучанського ТЦК.

Після затримання суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн. Утім, одразу після внесення відповідної суми застави слідчі повідомили посадовцю про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю. Цього разу дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення. 

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