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На Полтавщині агент російських спецслужб готував диверсії на стратегічних об’єктах Укрзалізниці

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

На Полтавщині агент російських спецслужб готував диверсії на стратегічних об’єктах Укрзалізниці
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали на Полтавщині агента ФСБ, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці. Зловмисник встиг спалити релейну шафу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під "прицілом" ворога були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. Для вчинення диверсій окупанти дистанційно залучили місцевого жителя з Лубенського району області.

Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав «легкого заробітку» у телеграм-каналах.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурант відслідковував локації потенційних цілей, а потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи "зручний час" для підпалу", — ідеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Дляя диверсій зловмисник придбав легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж та багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання.

Підготувавшись таким чином, він підпалив релейну шафу та відзняв загоряння на камеру свого телефону.

За даними слідства, зловмисник планував продовжити серію підпалів.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він проводив дорозвідку поблизу нової «цілі». У затриманого вилучили мобільний телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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