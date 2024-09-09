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Спецслужби Польщі ліквідували діяльність російських та білоруських диверсантів, — Reuters

У Варшаві заявили, що підозрюють російські спецслужби у спробі зриву поставок зброї в Україну.

Спецслужби Польщі ліквідували діяльність російських та білоруських диверсантів, — Reuters
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Польські спецслужби нейтралізували диверсійну групу, організовану Росією та Білоруссю, яка мала на меті дестабілізувати ситуацію в країні, а також зірвати поставки зброї в Україну.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра Кшиштофа Гавковського.

За його словами, диверсанти, які діяли з Білорусі у співпраці з Росією, проникли в місцеві та центральні органи влади, зокрема і державні компанії, які мають контракти щодо постачання зброї.

"Білоруські та російські зовнішні служби мали на меті методом шантажу отримати важливу інформацію та вести кібервійну. Диверсійна діяльність угруповання була припинена", — заявив Гавковський.

За словами Гавковського, кібератаки з боку диверсантів активізувалися з минулого року і були спрямовані на польські організації та установи, зокрема, логістичні компанії, які здійснюють військові поставки в Україну.

"Часто трапляється, що за день відбувається понад тисячу кібератак", — сказав Гавковський.

Польща також пов’язує Росію з підпалами на своїй території і заявляє, що підозрює російські спецслужби у спробі зриву поставок зброї в Україну.

  • У червні польські спецслужби заарештували 18 людей за звинуваченнями у вчиненні проросійських і пробілоруських ворожих дій.
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