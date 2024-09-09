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У Нігерії 48 людей загинули через зіткнення бензоцистерни із ванажівкою

У вантажівці знаходилися люди і худоба.

Щонайменше 48 людей загинули в центральному нігерійському штаті Нігер після зіткнення паливного цистерни з вантажівкою, що перевозила пасажирів і худобу.

Про це пише ВВС із посианням на службу із надзвичайних ситуацій Нігерії.

Зіткнення трапилося приблизно о 00:30 за місцевим часом (01:30 GMT) у неділю та спричинило вибух, який зачепив обидва автомобілі та інші транспортні засоби. 

Зараз рятувальники працюють над  пошуком тіл людей, а також мертвих тварин, які все ще були в автомобілі.За даними державних ЗМІ, відбувається масове поховання загиблих.

Вибухи паливних цистерн і аварії в Нігерії трапляються часто, зокрема через поганий стан доріг.

У липні в Нігерії 21 людина загинула через обвал будівлі школи. Трагедія трапилася, коли учні складали іспит.

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