У Греції хочуть запровадити додаткову плату на лайнерах, щоб боротися із надмірним туризмом

У Греції хочуть збільшити податок на короткострокову оренду житла і заборонити видачу на рік нових ліцензій на таку оренду в трьох районах Афін, щоб збільшити житловий фонд для постійних мешканців. Також планують запровадити додаткові збори у розмірі 20 євро на найпопулярніших круїзах.

Про це пише Financial Times.

Як зазначив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, робитимуть це для стримування надмірного туризму. Проте він уточнив, що надмірна концентрація туристів спостерігається тільки у певних областях під час пікових періодів.

"Туризм підтримує економіку ресурсами та робочими місцями, але він також повинен приносити свою особливу частку соціальної вигоди", – сказав грецький прем'єр.

Тому країна повинна прагнути до збалансованого зростання, яке стимулюється туризмом, водночас захищаючи свою культурну та природну спадщину та забезпечуючи місцевий добробут.

Туризм становить понад 25 відсотків валового внутрішнього продукту Греції, і Міцотакіс наполягає, що він і надалі відіграватиме рушійну роль в економіці країни.

Міцотакіс заявив, що уряд запровадить плту у розмірі до 20 євро для пасажирів круїзних лайнерів на найпопулярніші острови, такі як Санторіні та Міконос. Протягом літніх місяців кілька кораблів, деякі з яких перевозять тисячі відвідувачів, щодня причалюють до найпопулярніших напрямків.

Натомість у Грецькому союзі власників круїзних суден обурені, там вважають, що цей крок несправедливо спрямований на пасажирів круїзних суден. Тому пропонують встановити фіксовану плату для всіх туристів, подібну до тієї, що стягується в таких італійських містах, як Венеція.

У 2023 році країна прийняла рекордні 36,1 мільйона відвідувачів, а в першій половині 2024 року кількість туристів зросла на 16 відсотків до 11,6 мільйона. Це рекордна кількість відвідувачів цього року.

Нова Зеландія втричі підвищила туристичний податок до 62 доларів.