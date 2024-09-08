Блінкен під ча візиту до Британії обоговорить ситуацію в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен 9-10 вересня з візитом відвідає Великобританію. Під час свого візиту дипломат обговорить ситуацію в Україні, а також на Близькому Сході.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у соцмережі Х.
"Секретар Блінкен відвідає Сполучене Королівство 9-10 вересня, де відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією і зустрінеться з високопосадовцями уряду для обговорення низки найважливіших питань, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном, Близьким Сходом і Україною", — ідеться у повідомленні.
- Уряд Сполученого Королівства передасть Україні 650 легких ракет для систем протиповітряної оборони загальною вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів.