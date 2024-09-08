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Блінкен під ча візиту до Британії обоговорить ситуацію в Україні

Блінкен зустрінеться з високопосадовцями уряду для обговорення низки найважливіших питань.

Блінкен під ча візиту до Британії обоговорить ситуацію в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Національний технічний університет України в Києві, 14 травня 2024
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен 9-10 вересня з візитом відвідає Великобританію. Під час свого візиту дипломат обговорить ситуацію в Україні, а також на Близькому Сході.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у соцмережі Х.

"Секретар Блінкен відвідає Сполучене Королівство 9-10 вересня, де відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією і зустрінеться з високопосадовцями уряду для обговорення низки найважливіших питань, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном, Близьким Сходом і Україною", — ідеться у повідомленні.

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