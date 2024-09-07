Міністр оборони Нідерландів пояснив, чому НАТО не збиватиме російські дрони над заходом України

Міністр оборони Нідерландів Лубен Брекельманс вважає, що збиття країнами-сусідками України російських ракет і дронів може бути не "найефективнішим способом розв'язання проблеми". У інтервʼю Радіо Свободі міністр назвав це "обмеженими перевагами".
Брекельсман сказав, що встановлення систем протиповітряної оборони поблизу західного кордону України покриє "відносно невелику територію". Тому це означало б, що іншим країнам потрібно піднімати в небо літаки.
"Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", – сказав міністр.
А оцієї "ескалації", за його словами, хочуть уникнути союзники по НАТО.
"Думаю, це також на користь Україні, що ми намагаємося її не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", – сказав він.
- Допомога зі збиттям російських ракет і дронів над західними областями України – один із закликів Києва. Однак союзники, як на початку повномасштабного вторгнення, так і досі, закривати небо над українцями власними засобами не збираються, натомість оголошують пакети допомоги, до яких входять системи ППО і ракети до них. Російські дрони і ракети, що літають на західні області України, несуть загрозу не лише для українців, а й для мешканців країн-сусідок, і вже неодноразово залітали й падали на їхній території.
- Деякі західні політики виступали за те, щоб допомогти українцям збивати ворожі засоби ураження. Навесні німецький депутат Родеріх Кізеветтер сказав, що "коаліція охочих могла б розширити зону власної ППО на територію західної частини України в коридорі шириною від 70 до 100 кілометрів".
- Понад половина опитаних громадян Польщі підтримала збиття російських ракет і дронів. Однак у Варшаві пояснювали, що самостійно таке рішення не будуть ухвалювати, а згоди в НАТО на це немає.