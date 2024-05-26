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Депутат Бундестагу закликав союзників забезпечити ППО у Західній Україні

Коаліція охочих країн могла б розширити зону власної ППО на територію західної частини України в коридорі шириною від 70 до 100 кілометрів.

Депутат Бундестагу закликав союзників забезпечити ППО у Західній Україні
Фото: EPA

Депутат Бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер закликав Захід взяти на себе протиповітряну оборону у західній частині України.

Про це пише Німецька хвиля.

“Коаліція охочих могла б розширити зону власної ППО на територію західної частини України в коридорі шириною від 70 до 100 кілометрів”, ‒ заявив він в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

За словами Кізеветтера, це розвантажить Збройні сили України в цьому регіоні та дозволить їм зосередитись на забезпеченні протиповітряної оборони у східній частині країни.

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З такими ініціативами раніше виступали й депутати Бундестагу від інших партій. В уряді ФРН і керівництві Північноатлантичного альянсу (НАТО) скептично поставилися до таких пропозицій. Однак зараз Кізеветтер апелює не до НАТО, а до певної "коаліції охочих".

Німецький політик також повідомив, що деякі країни, наприклад, Литва, розглядають можливість відправлення в Україну польових лазаретів, саперів для розмінування місцевості та ремонтних військ.

“Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції згодних повинні визначити, хто може зробити це. Це абсолютно допустимо згідно з міжнародним правом і розумно з точки зору політики безпеки”, ‒ упевнений Кізеветтер.

  • Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив масовані російські атаки на Харків і закликав європейські країни терміново посилити українську ППО.
  • Президент Володимир Зеленський у інтерв’ю для The New York Times зазначив, що 7 систем зенітно-ракетних комплексів Patriot та рішення США передавати свої F-16 стали б практичним підсумком липневого ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.
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