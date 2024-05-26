Російська армія минулої доби 11 разів штурмувала позиції ЗСУ у Кринках, — Плетенчук

Минулої доби ворог 11 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони у Кринках на Херсонщині, однак безрезультатно.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, пише Суспільне.

Речник зазначив, що під час спроб штурмів окупанти зазнали втрат і були вимушен повернутись на свої позиції. За його словами, логістика черезДніпро є досить складною, тому ворог на цьому напрямку застосовує FPV-дрони, артилерію та авіацію.

За словами речника, попри те, що ситуація на південному напрямку залишається складною, однак обстрановка під контролем ЗСУ.

"Військові РФ використовують фактично все, що у них є для того, щоб спробувати скинути морпіхів в Дніпро. Проте вони це роблять давно та безрезультатно. З нашого боку є деякі успіхи, ми не можемо розкривати всі подробиці, але ми можемо запевнити, що ми й далі успішно утримуємо цей плацдарм. І будемо робити все далі", — каже Плетенчук.