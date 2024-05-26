Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти почали процедуру “націоналізації” майна українців на ТОТ

Ворог захоплює покинуте українцями житло.

Окупанти почали процедуру “націоналізації” майна українців на ТОТ
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розпочали процедуру так званої "націоналізації" нерухомості українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Більшість населення регіону вимушено було залишити регіон після окупації. Тепер росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам", — пишуть у ЦНС.

Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити “безгосподарчим” приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги. 

Більшість населення, яке покинуло окуповані міста не можуть переоформити житло, тож окупанти користуються цим і просто захоплюють покинуті домівки. 

  • Росіяни створили спеціальну "державну житлову інспекцію" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та незаконно "націоналізовують" помешкання українців.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies