Окупанти почали процедуру “націоналізації” майна українців на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розпочали процедуру так званої "націоналізації" нерухомості українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Більшість населення регіону вимушено було залишити регіон після окупації. Тепер росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам", — пишуть у ЦНС.

Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити “безгосподарчим” приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги.

Більшість населення, яке покинуло окуповані міста не можуть переоформити житло, тож окупанти користуються цим і просто захоплюють покинуті домівки.