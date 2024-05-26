Російські війська збирають нове угруповання біля кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до світових лідерів.
"Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу.
Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру.
Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни", — ідеться у зверненні президента.
Президент констатує, що "немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу".
"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", — наголошує Зеленський.
Ситуація у Харківській області
- З 10 травня російські війська перетнули кордон України на півночі Харківської області. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Місто перебуває під щільним вогнем, наразі звідти, а також прилеглих населених пунктів продовжується евакуація.
- За даними Генштабу, ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Обстановку називають складною та динамічною.
- 23 травня Росія масовано атакувала Харків та область. Загалом ворог задіяв дев'ять ракет для удару по Харкову і шість – для області. Били по цивільних цілях. Внаслідок ударів по місту загинули семеро людей, 20 поранені.
- 25 травня поцілили двома КАБами по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет. Виникла пожежа на площі 10 000 квадратних метрів. Її локалізували о 17.45. Унаслідок ударів є жертви та поранені.
- У ЦПД зазначили, що через масовані обстріли Харкова Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій.