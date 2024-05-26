Російські війська збирають нове угруповання біля кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до світових лідерів.

"Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу.

Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру.

Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни", — ідеться у зверненні президента.

Президент констатує, що "немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу".

"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", — наголошує Зеленський.

Ситуація у Харківській області