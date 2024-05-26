Оновлення. Станом на ранок неділі, 26 травня, кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 11 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей".

У Харкові близько 16.15 окупанти поцілили по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет. Відомо про 6 загиблих та 40 поранених. Є велика кількість людей, зниклих безвісти. Росіяни вдарили двома КАБами, виникла пожежа на площі 10 000 квадратних метрів. Її локалізували о 17.45.

Про обстріл повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі. Виникла пожежа", – написав Синєгубов і додав, що кількість постраждалих встановлюється.

Перед тим він повідомив про вибухи у місті і закликав не залишати укриттів.

Терехов зазначив, що "приліт" відбувся у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Згодом додав, що попередньо є влучання сталося в будівельний гіпермаркет.

Оновлено. О 22:00 Олег Синєгубов повідомив про 6 загиблих.

“На жаль, відомо вже про шістьох людей, які загинули на місці в «Епіцентрі». 40 людей зазнали травм. 16 людей наразі безвісті зникли. На місці розгорнутий штаб ліквідації наслідків прильотів. Працює мобільна лабораторія ДНК. Внаслідок ще одного ворожого удару, вже по центру Харкова, наразі маємо дані про 18 постраждалих”, – розповів Синєгубов.

Оновлено, 21:54. Мер Ігор Труханов повідомив, що рятівники знайшли іще одне тіло загиблого в «Епіцентрі». Таким чином кількість жертв збільшилась до 5.

О 20:46 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до трьох. За декілька хвилин мер Харкова Терехов повідомив про чотирьох загиблих.

О 20.35 кількість поранених збілишилася до 40.

У Нацполіції повідомили, що обстріл був здійснений двома боєприпасами УМПБ Д-30. Влучання відбулося безпосередньо в приміщення.

О 18.38 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 33 людей.

О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізовано. Триває гасіння пожежі. Про це повідомили у ДСНС України.

О 17.24 міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що горять понад 10 тисяч квадратних метрів.

Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів.

У мережі "Епіцентр" підтвердили удар по гіпермаркету у Харкові.

"Внаслідок жахливого спланованого терористичного удару російських військ по торговому центру Епіцентр у Харкові почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені", – прокоментували у компанії.

Двоє загиблих були працівниками торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок.

Станом на 17.24 24 людини травмовані. Як повідомив Синєгубов, всередині могли перебувати кілька сотень людей. У МВС додали, що наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.

Як можна зрозуміти із фото, опублікованих у телеграмі Синєгубова, йдеться про гіпермаркет мережі "Епіцентр".

Фото: Харківська ОВА Удар по будівельному гіпермаркету Харкова

Фото: Харківська ОВА Наслідки влучання у гіпермаркет Харкова

Станом на 16:54 відомо про двох жертв і 11 поранених.

О 16.30 Терехов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до двох.

О 16.25 Синєгубов повідомив про щонайменше одну загиблу людину.

"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється", – написав він.

За даними Ігоря Терехова, є велика кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених.

"Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм", – зазначив очільник Харкова.

Це вже не перша атака по Харкову за сьогодні. Уночі 25 травня росіяни вдарили С-300 по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання руйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо.

Також сьогодні росіяни ударили по Північній Салтівці.

Харків щодня зазнає російських обстрілів: ворог прицільно б'є в цивільну інфраструктуру. Цього тижня армія Росії вдарила по друкарні, внаслідок чого загинули семеро, близько 20 людей поранені.