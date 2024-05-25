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Мінреінтеграції попередило про шахрайську розсилку нібито від Ощадбанку про грошову допомогу

Представники Ощадбанку попередили, що таких виплат насправді банк не здійснює.

Мінреінтеграції попередило про шахрайську розсилку нібито від Ощадбанку про грошову допомогу
Фото: з відкритих джерел

Мінреінтеграції попередило про шахрайську розсилку нібито від Ощадбанку про грошову допомогу. 

На месенджери українців надходить розсилка від нібито Ощадбанку або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу.

Представники Ощадбанку попереджають, що таких виплат насправді банк не здійснює.

“Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку”, – зазначили в Ощадбанку.

У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру Ощадбанку за номером телефону: 0 800 210 800 або до Контакт-центру свого банку.

Напередодні Міненерго попередило про шахраїв, які спекулюють на темі відключень світла. Через фейкові сайти та боти можуть виманювати особисті дані та гроші.

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