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Двоє загиблих внаслідок удару РФ по гіпермаркету у Харкові є працівниками "Епіцентру"

Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок.

Двоє загиблих внаслідок удару РФ по гіпермаркету у Харкові є працівниками "Епіцентру"
Наслідки атаки на "Епіцентр"
Фото: Фейсбук "Епіцентру"

Ворог знищив ТЦ "Епіцентр" у Харкові площею 13 300 квадратних метрів. Двоє загиблих внаслідок удару РФ по гіпермаркету є працівниками торгового центру. 

Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці компанії "Епіцентр-К".

"Внаслідок жахливого спланованого терористичного удару російських військ по торговому центру Епіцентр у Харкові почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що, як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа.

"На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежники", – додали у компанії.

Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, внаслідок удару багато поранених та зниклих безвісти.

“Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи з усього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм”, – написав Ігор Терехов.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський повідомив, що в момент атаки в будівлі могли перебувати понад 200 людей. 

“Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених”, – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше ворог повністю зруйнував шість торгових центрів компанії в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові, Херсоні та Нікополі. Ще частина об’єктів мережі припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.

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